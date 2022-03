Famalicão: Carrinha do Centro Social de Bairro já está a caminho da Polónia para trazer sete refugiados

O jornalista Carlos Daniel e o presidente da SAD do FC Famalicão, Miguel Ribeiro, participam na apresentação do mais recente livro de Jorge Reis-Sá, marcada para o dia 19 de março, às 16 horas, no Estádio Municipal.

O lançamento da publicação terá como palco «o local onde faz mais sentido – no campo», escreve o autor famalicense.

“CAMPO DOS BARGOS – O futebol ou a recuperação semanal da infância” não é sobre a história do clube, mas sobre o efeito do clube na história de vida de Jorge Reis-Sá que regressa à sua infância e recorda jogos e protagonistas, dentro e fora das quatro linhas; e entrelaça episódios da vida do FC Famalicão com a sua própria vida. «Escrever este livro é, por isso, regressar à infância», admite.

Tão depressa o protagonista é o avô, por o levar em criança a ver os jogos ao Campo dos Bargos; como os protagonistas são os filhos do autor. Fala também da relação com o irmão, Pedro Reis Sá, e da forma como este, sendo funcionário do clube, continua a viver os sonhos de infância.