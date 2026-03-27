Famalicão: Carrinha furtada é recuperada em 24 horas pela GNR

A GNR recuperou, em menos de 24 horas, uma carrinha que tinha sido furtada em Joane, no concelho de Vila Nova de Famalicão. A ação resultou na detenção de um homem de 32 anos e de uma mulher de 37 anos.

A operação foi realizada no dia 26 de março pelo Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Lordelo, na localidade de Serzedelo, concelho de Guimarães. Durante uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda intercetaram os suspeitos na posse da viatura, que tinha sido furtada no dia anterior.

No decorrer das diligências policiais, os militares conseguiram ainda localizar e recuperar diverso material que se encontrava no interior da carrinha no momento do furto e que já tinha sido deslocado para outro local.

A viatura e o material recuperado foram devolvidos ao legítimo proprietário. Um dos detidos, com antecedentes criminais por furtos e tráfico de estupefacientes, foi presente ao Tribunal Judicial de Famalicão.