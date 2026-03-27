Crime, Sociedade, Última Hora

Famalicão: Carrinha furtada é recuperada em 24 horas pela GNR

A GNR recuperou, em menos de 24 horas, uma carrinha que tinha sido furtada em Joane, no concelho de Vila Nova de Famalicão. A ação resultou na detenção de um homem de 32 anos e de uma mulher de 37 anos.

A operação foi realizada no dia 26 de março pelo Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Lordelo, na localidade de Serzedelo, concelho de Guimarães. Durante uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda intercetaram os suspeitos na posse da viatura, que tinha sido furtada no dia anterior.

No decorrer das diligências policiais, os militares conseguiram ainda localizar e recuperar diverso material que se encontrava no interior da carrinha no momento do furto e que já tinha sido deslocado para outro local.

A viatura e o material recuperado foram devolvidos ao legítimo proprietário. Um dos detidos, com antecedentes criminais por furtos e tráfico de estupefacientes, foi presente ao Tribunal Judicial de Famalicão.

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Bombeiros acionados para incêndio em casa na freguesia de Brufe

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram acionados, ao final da tarde desta sexta feira, para um incêndio habitacional, na freguesia de Brufe.

O alerta chegou cerca das 19h10, para a Rua Manuel Rodrigues de Oliveira.

O incêndio ficou circunscrito à área da cozinha, com origem num eletrodoméstico.

A situação foi rapidamente resolvida, sem registo de feridos, graças à rápida intervenção dos soldados da paz.

Governo não vai descer IVA nos combustíveis e alimentos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou que o Governo não está, para já, a considerar a redução do IVA nos combustíveis nem no cabaz alimentar. A posição foi transmitida após a reunião semanal do Conselho de Ministros.

No caso dos combustíveis, o executivo entende que o impacto do IVA no preço tem sido compensado pela redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). Quanto aos alimentos, o primeiro-ministro admite que é pouco provável que uma eventual medida passe por uma descida deste imposto.

Esta semana, o cabaz alimentar atingiu o valor mais alto desde 2022, fixando-se nos 254,40 euros. O Governo anunciou também medidas para responder à subida dos combustíveis, com um custo estimado de cerca de 150 milhões de euros por mês.

Burla: Ouro entregue em Estarreja para “benzer” é recuperado pela GNR em Joane

A GNR recuperou em Joane, Famalicão, várias peças de ouro, avaliadas em 6.310€, resultado de uma burla ocorrida em Avanca, Estarreja. A vítima tinha sido enganada para entregar o ouro para “benzimento”, na zona de Esterreja, em Aveiro.

Após diligências, os objetos foram encontrados numa loja de compra e venda de ouro e devolvidos à proprietária.

A investigação prossegue para identificar os autores, com o caso a ser acompanhado pelo Tribunal Judicial de Estarreja.

Demitido professor de Famalicão condenado por abuso sexual de menores

O Ministério da Educação demitiu o professor de Educação Moral e Religiosa do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, condenado em 2024 a oito anos de prisão por crimes de abuso sexual de menores.

O Tribunal de Guimarães deu como provados 62 crimes cometidos contra 15 alunas, com idades entre os 14 e os 17 anos, entre 2014 e 2018.

Além da pena de prisão, o docente fica também proibido de exercer funções públicas com contacto com menores durante dez anos. A decisão foi tomada pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, após proposta da Inspecção-Geral da Educação e Ciência.

Gasóleo vai descer 1cênt. e gasolina 2cênt.

Depois de aumentos a rondar os 40 cêntimos por litro, espera-se uma descida do preço dos combustíveis.

De acordo com a imprensa especializada, já na próxima segunda-feira, o gasóleo deve descer 1 cêntimo por litro, enquanto que a gasolina tem margem para ficar mais barata 2 cêntimos por litro.

Apesar destas descidas previstas, os combustíveis vão continuar próximos dos 2 euros por litro.

Dois feridos em colisão na Av. D. Afonso Henriques (Calendário)

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre viaturas, na Avenida D.Afonso Henriques, em Calendário, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 21h00, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão, Famalicenses e VMER.

As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram transportadas para o hospital de Famalicão.