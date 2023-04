Famalicão: Carro arde na A3 e não há feridos

Este domingo, antes do almoço, há um Famalicão x Benfica

A equipa feminina do FC Famalicão corre atrás de mais um feito. Às 11 horas deste domingo, na Academia, recebe o Benfica, no segundo jogo das meias-finais Taça de Portugal. O vencedor segue para o Jamor, onde o Braga já reservou lugar.

Para a decisiva partida deste domingo, os sócios têm entrada gratuita.

Depois da igualdade a três golos no primeiro jogo, a eliminatória está em aberto para as duas formações e se a vitória for famalicense, será a segunda final da Taça consecutiva.

O treinador, Marco Ramos, e a jogadora Regina Pereira, estão cientes da exigência do jogo fruto das individualidades, que fazem o bom coletivo benfiquista que em Portugal tem passeado a sua superioridade.

Em declarações exclusivas a Cidade Hoje prometem um “Famalicão fiel aos seus princípios”, acrescido de um enorme espírito de entreajuda “e um grande pragmatismo e objetividade na finalização”.

Apesar destas valências pedem o apoio dos adeptos. “É fundamental que compareçam este domingo. Este é um jogo de enorme exigência e o apoio dos famalicenses é vital. Queremos continuar a fazer história por este grande clube”, promete Regina Pereira.