Famalicão: Carro assaltado junto ao cemitério de Brufe

Famalicão: Maratona de Cycling com 300 participantes marca arranque do Move-te

O programa de atividade física municipal, que vai percorrer o concelho até ao próximo mês, arrancou ao início da noite do passado sábado, na Praça D. Maria II, com uma maratona de cycling com cerca de 300 bicicletas e outros tantos participantes, numa iniciativa que juntou 14 ginásios do concelho.

Foi uma mega aula que ao longo de mais de três horas colocou os famalicenses a mexer. Este é o mote da iniciativa promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, em parceria com mais de 60 instituições locais – entre as quais, juntas de freguesia, associações e ginásios do concelho -, com um total de 195 aulas. Cada uma tem a duração de 60 minutos, em horários diversos, orientadas por professores e técnicos municipais de desporto e de ginásios locais que se associam à iniciativa.

A programação é quase diária, as aulas são gratuitas e ao ar livre. São 26 modalidades, desde o treino funcional, pilates, localizada, crossfit, cycling, a dança para crianças, corrida de obstáculos, capoeiras, entre outras.

Este ano, o “Move-Te” volta a incluir uma “Caminhada Noturna”, no dia 4 de julho, pelas 21h00, tendo como ponto de partida o Santuário da Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, num percurso de 10 quilómetros, com um grau de dificuldade médio. Está sujeita a inscrição prévia, em formulário disponível em breve no portal Famalicão Desportivo.

O calendário completo do “Move-Te” pode ser consultado em www.famalicao.pt ou www.famalicaodesportivo.pt.