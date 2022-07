Famalicão: Carro capota junto à central de camionagem

Famalicense vence prémio com bombons e trufas de medronho

Susana Azevedo, de Famalicão, arrecadou o prémio Potencial de Mercado na 5.ª edição do Food Fab Lab, que decorreu no passado dia 15 de julho, no Tagus Valley, em Abrantes, distrito de Santarém.

Venceu com os bombons e trufas de medronho da empresa SIM Chocolate. O conceito é o reaproveitamento e transformação do medronho com cacau negro, aproveitando os produtos que resultam dessa mesma transformação.

Este prémio representa 500 euros, atribuídos pela Tagusvalley. Passa, também, a poder utilizar os serviços daquele espaço de inovação situado em Alferrarede, no coração do Ribatejo.