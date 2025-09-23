Acidente, Concelho, Última Hora

Famalicão: Carro capotado à saída do supermercado

A tarde desta terça feira ficou marcada pelo capotamento de um veículo ligeiro, na Rua da Seara, em Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, o condutor terá calculado mal a curva da saída do estacionamento da superfície comercial, acabando por cair com a viatura de uma altura de cerca de dois metros.

Os Bombeiros Famalicenses foram chamados ao local, cerca das 15h30, mas o condutor recusou o transporte para o hospital.

 

Famalicão: Câmara Municipal com a melhor proposta para a compra do pavilhão do Externato Delfim Ferreira

O leilão para a compra do pavilhão desportivo do antigo Externato Delfim Ferreira, em Riba de Ave, terminou na manhã desta terça-feira, às 10h30, e a melhor licitação foi da Câmara Municipal de VN Famalicão.

O município apresentou uma proposta no valor de 501.620, 99 euros, o mínimo de licitação. CIDADE HOJE sabe que houve outra proposta, mas muito inferior ao valor mínimo.

Agora, aguarda-se a validação do leilão por parte do Administrador Judicial.

Recorde-se que esta segunda-feira, na apresentação do programa eleitoral autárquico, o candidato Mário Passos (PSD/CDS) revelou o interesse municipal na aquisição deste equipamento para servir Riba de Ave e freguesias vizinhas.

Famalicão: Simão Costa é o mandatário jovem de Gouveia e Melo

Simão Costa é o mandatário jovem da candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República. «Cidadão exemplar, com um percurso profissional longo de serviço à pátria portuguesa nas suas Forças Armadas, é nele que deposito total confiança nas Eleições Presidenciais de 2026», justifica Simão Costa.

O jovem mandatário tem 21 anos, é residente em Fradelos e estudante de Direito na Nova School of Low. É vogal e coordenador para o ensino básico e secundário da JSD de Famalicão, além de mandatário da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão em Fradelos. Em termos associativos, é membro dos órgãos sociais do grupo Desportivo de Fradelos e da Associação Galheiro de Valdossos.

Famalicão: Candidato do CHEGA quer «inverter o rumo de uma freguesia abandonada»

Martinho Fernandes, candidato do CHEGA à União das Freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures realiza no próximo domingo um debate público, na sede desta autarquia, para a apresentação do seu programa. No entanto, em nota enviado à imprensa, já avançou com algumas propostas para, segundo afirma, «inverter o rumo desta freguesia literalmente abandonada». O candidato fala em ruas sem saneamento, falta de água potável, acessos em terra batida e estradas perigosas, «enquanto recursos são desviados para projetos secundários como o alcatroamento de caminhos rurais para capelas nos montes».

Martinho Fernandes diz que não ignora a voz do povo e que as suas propostas «são baseadas nas reais necessidades da população, não em interesses partidários ou obras de fachada».

As suas propostas passam pela total cobertura das redes de saneamento e água potável; prioridade à pavimentação de ruas urbanas e acessos residenciais; reforço urgente da estrada de acesso ao mosteiro com a instalação de guardas de proteção, reparação de buracos e sinalização luminosa; e a criação de um Gabinete do Morador, com sessões mensais de auscultação pública para identificar e resolver queixas.

Estas propostas «alinham-se com o compromisso do CHEGA de uma governação próxima do povo (…) Arnoso deixará de ser esquecida – será revitalizada».

Famalicão: PAN defende mais fiscalização e reforço dos canais de denúncia

A Comissão Política Concelhia do PAN defende a criação de uma plataforma de denúncia de atos potencialmente ilegais de âmbito ambiental.

Paralelamente, o PAN quer implementar uma estratégia local para a despoluição dos rios municipais, e desenvolver esforços para a elaboração de uma estratégia intermunicipal com vista à despoluição de rios que atravessam vários concelhos, como é o caso do rio Ave.

Em comunicado, o PAN denuncia mais uma descarga no Rio Ave, onde desagua a ribeira de Ferreiros.

Para obter mais esclarecimentos, o partido solicitou informação sobre a frequência com que os guarda-rios fiscalizam esta zona, e esclarecimentos sobre as funções desta equipa, nomeadamente qual o número de elementos que a compõem, a respetiva formação, e, paralelamente, solicitou acesso ao regulamento relativo às competências atribuídas à figura dos guarda-rios.

Famalicão: Candidato do PS propõe que a Câmara ajude as associações na fatura da luz

Eduardo Oliveira, candidato à Câmara Municipal de Famalicão, defende que o município deve facilitar a troca de experiências entre associações, agregar vontades e ser um âncora no apoio a grandes projetos. Como medida concreta, propõe, numa fase inicial de 12 meses, apoiar as associações famalicenses com um valor mensal entre os 25 e os 50 euros para minorar os encargos com a fatura elétrica das sedes.

O Partido Socialista, no seu programa, adianta que as propostas para as associações assentam em três eixos: dinamização e colaboração; capacitação e sustentabilidade; e criação de uma plataforma digital de divulgação e apoio.

Por exemplo, fala na criação de uma estrutura municipal dedicada ao apoio técnico e acompanhamento das associações. Será uma plataforma interativa para facilitar a partilha de recursos, networking e divulgação de atividades entre as associações e a comunidade.

Famalicão: Candidata de “Pedome Mais e Melhor” promete colocar as pessoas em primeiro lugar

A apresentação oficial da candidatura independente “Pedome Mais e Melhor”, liderada por Ana Paula Neto, decorreu no passado domingo, no salão paroquial. A sessão, segundo este movimento, decorreu de forma entusiasta «pela vontade de mudança que move este projeto».

A candidata Ana Paula Neto disse à plateia que quer ser «lembrada como a presidente que ouviu as pessoas e as colocou em primeiro lugar, que agiu com rigor, que apostou na transparência, que não se escondeu nem se calou».
“Pedome Mais e Melhor” assume-se como «um movimento de rigor, transparência e dedicação às pessoas, colocando sempre a comunidade em primeiro lugar». Porque., como referiu Ana Paula Neto, «connosco ninguém fica para trás. Porque convosco, vamos mais longe».

Uns dos pontos altos da apresentação foi o discurso de Carlos Martins (marido da candidata) que deu conta das dificuldades sentidas há 24 anos «para derrubar o muro» que lhe deu a vitória e o manteve à frente da Junta de Freguesia por 12 anos consecutivos.

A sessão teve, ainda, a presença do cantor Costinha, autor do hino da campanha, que no fim da apresentação continuou a animar os presentes com as suas canções.

 