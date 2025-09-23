Famalicão: Carro capotado à saída do supermercado

A tarde desta terça feira ficou marcada pelo capotamento de um veículo ligeiro, na Rua da Seara, em Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, o condutor terá calculado mal a curva da saída do estacionamento da superfície comercial, acabando por cair com a viatura de uma altura de cerca de dois metros.

Os Bombeiros Famalicenses foram chamados ao local, cerca das 15h30, mas o condutor recusou o transporte para o hospital.