A cidade de Vila Nova de Famalicão alargou, recentemente, a oferta de lugares de estacionamento gratuitos, ao fim de semana.

Assim, desde o início do mês que o piso de superfície do Parque Cónego Joaquim Fernandes, localizado nas traseiras do edifício dos Paços do Concelho, está aberto à população a título gratuito aos sábados das 16h às 20h e aos domingos e feriados das 7h às 21h.

São 75 lugares de estacionamento que estão ao dispor de quem se desloca à cidade nestes dias.