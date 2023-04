Famalicão: Carro consumido pelas chamas na N206 em Outiz

Uma colisão entre um carro e uma mota na A28, no sentido Porto – Viana do Castelo, perto da saída para Vila do Conde, provocou um ferido na manhã deste domingo. O acidente, que ocorreu por volta das 10h20, causou longas filas de trânsito com mais de dois quilómetros de extensão.

Segundo informações da imprensa nacional, a vítima, que seguia com um grupo de motards, apresentava ferimentos considerados graves e foi transportada para o hospital de São João, no Porto.

O Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR foi acionado para o local do acidente para apurar as causas da colisão entre o veículo e a mota. Ainda não há informações sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.