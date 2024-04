Faltam vender pouco mais de 300 bilhetes para o Municipal encher, este domingo, na receção ao Portimonense.

A partida da trigésima jornada da Primeira Liga está marcada para as 15h30.

Na antevisão ao jogo, o treinador Armando Evangelista vê com agrado a comunhão entre adeptos e equipa. “É sinal que estamos a fazer bem as coisas. É importante manter este registo para que os adeptos se sintam, também, motivados para estarem sempre ao nosso lado”. Do pouco tempo que está em Famalicão o treinador já conferiu “que a cidade, o concelho, estão com o Famalicão e isso é motivador e importante”