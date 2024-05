Famalicão: Carro é destruído por incêndio no centro da cidade durante a madrugada (c/vídeo)

Ao final da manhã deste sábado, a equipa feminina do FC Famalicão goleou, 6-1, o Vitória SC. A formação famalicense não facilitou perante a formação da cidade vizinha que milita na 2.ª divisão.

A primeira partida do play-off da Liga BPI (manutenção ou subida), disputada no campo de treinos do Estádio Municipal, até começou com algum equilíbrio e depois das locais chegarem ao 2-0, as vimaranenses reduziram, mas a resposta das jogadoras de Rui Baptista foi pronta, chegando ao intervalo a vencer, por 3-1.

Na segunda parte e com o quarto golo a surgir bem cedo, o Famalicão geriu a partida e fechou o marcador num esclarecedor 6-1. Maksuti, Sara Brasil (3), Sara Monteiro e Andrea Miron foram as autoras dos golos famalicenses.

Falta um jogo, em Guimarães, no próximo domingo, para as famalicenses carimbarem a manutenção no principal campeonato nacional de futebol feminino.