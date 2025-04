Famalicão: Carro embate na rotunda da água

Ana Marinho já está em Bruxelas onde, ao serviço de Portugal, vai participar na primeira edição dos Campeonatos Europeus de Estrada, competição que se realiza, este fim de semana, em Leuven (Bélgica).

A joanense, que corre com as cores do S. Salvador do Campo, é a atual campeã nacional dos 10km, no escalão sub-23, título conseguido na Figueira da Foz, no início deste ano.

Outra famalicense, Vanessa Carvalho, do SC Braga, uma das escolhidas para correr a maratona, falha esta participação devido a uma lesão no tornozelo que surgiu na semana antes do Europeu, e da qual ainda não recuperou.

Os Europeus de Estradas compreendem provas de meia-maratona (no sábado), 10 km e maratona (no domingo). A Federação Portuguesa de Atletismo apresenta equipas completas (pontuam os três melhores de cada país) nas três distâncias (exceto na maratona feminina).

Esta convocatória integra oito das dez primeiras classificadas nos Nacionais de Estrada, incluindo a campeã nacional, Mariana Machado, e cinco dos dez primeiros classificados nos mesmos Nacionais, incluindo André Pereira (medalha de bronze dos nacionais