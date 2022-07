Famalicão: Carro entra em despiste e fica entre o passeio da Av. do Brasil e o Citeve

Famalicense Maria Gil precisa hoje do seu voto para continuar no The Voice da RTP

A famalicense Maria Gil continua a lutar pelo seu sonho da música no programa The Voice Kids, da RTP.

O programa, emitido na noite deste domingo, é decisivo para a jovem que vai precisar do apoio do público, através do televoto.

Família e amigos mobilizaram-se numa campanha para que os famalicenses e não só votem pela continuidade desta jovem no “caça talentos” da televisão pública.

O The Voice Kids é emitido a partir das 21h25 na RTP 1 e RTP Internacional. Os interessados em votar devem seguir o programa e marcar o número anunciado durante a gala.

Os votos só são válidos se as chamadas forem feitas a partir de Portugal, fora do país só é permitida ligação para o número de televoto se o número utilizado for de uma operadora portuguesa.