Famalicão: Carro entra em despiste na Av. 9 de Julho e vai parar a ribanceira no meio da vegetação

Comando Distrital da PSP alerta para esquema de venda de perfumes… e algo mais sobre as mulheres

Num comunicado oficial, emitido esta quinta-feira, o Comando Distrital de Braga da PSP diz ter tomado conhecimento, em notícias publicadas nos jornais e nas redes sociais, de um esquema de venda de perfumes junto de senhoras, sendo que os autores dos alegados crimes tentam «fazer algo mais do que a hipotética venda dos produtos». Estas notícias estão a causar alarme social, mas as autoridades policiais não têm qualquer registo ou queixa.

No entanto, e pese embora «não ter qualquer comunicação de situações semelhantes às que são descritas», a PSP solicita que caso alguém tenha vivenciado alguma destas situações deve comunicar, de imediato, às polícias (PSP e GNR), «para que estas possam realizar as respetivas investigações», consta do comunicado.