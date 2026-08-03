A madrugada desta segunda-feira fica marcada por um incêndio numa viatura, estacionada no parque de estacionamento junto à estação de comboios de Famalicão.

O veículo encontrava-se estacionado naquele local quando, por razões ainda desconhecidas, começou a arder.

Apesar do rápido alerta aos bombeiros, dado por parte de moradores próximos ao local do incidente, pouco depois da meia noite, o veículo acabou por ficar totalmente destruído pelas chamas.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses e Famalicão.

Não há, até ao momento, informação sobre a existência de feridos.