Famalicão: Carro furtado durante a madrugada em Calendário, proprietário procura por informações

A COINDU, uma empresa de componentes para a indústria automóvel, sediada na vila de Joane, em Famalicão, começou o ano com uma atualização dos salários. A empresa anunciou como principal medida o aumento do valor do salário mínimo COINDU para 800 euros.

Reportagem Vídeo

A multinacional vai também reconhecer o trabalho de uma das principais áreas produtivos, a costura. Assim, todas as profissionais dessa área serão alvo de uma progressão salarial que poderá chegar aos 1000 euros e prémios de produtividade até aos 200 euros. A empresa refere que estas medidas representam o reconhecimento e valorização da precisão e know-how do processo, assim como, da especificidade e técnica exigidas para a função.

A COINDU pretende, assim, oferecer melhores benefícios aos seus colaboradores, reconhecendo deste modo o esforço de todos nestes últimos anos atípicos e, ao mesmo tempo, valorizando o colaborador e o seu compromisso com a empresa.

Esta empresa acredita que esta valorização é mais um passo para o contínuo caminho de sucesso e de retenção de talentos.

Fundada há mais de 30 anos, a COINDU é uma multinacional de referência na área do setor automóvel de luxo, através da produção e fornecimento de estofos, para várias marcas conceituadas. Para além da sede na vila de Joane, em Vila Nova de Famalicão, tem uma unidade de produção em Arcos de Valdevez. No estrangeiro está presente na Roménia e no México.