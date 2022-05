Famalicão: Carro furtado esta noite durante a madrugada

Famalicão: H(à) noite no Museu com Classe

No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus, o Museu Bernardino Machado, no centro de Famalicão, abre as suas portas à noite.

O Poder dos Museus é o mote para esta noite única, com salas temáticas e artistas convidados. O evento divide-se em três salas: A Sala do Poder, a Sala Negra e, no espaço exterior, a Sala Cinco Sentidos com música ao vivo (Roda de Samba), DJs e Sons do Património, com Saint James Park.

No sábado, dia 21 de maio, das 23 até às 04 horas, no Museu Bernardino Machado (H)á Noite no Museu! Visite e sinta o poder dos museus em Famalicão e no Mundo.