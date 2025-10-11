Famalicão: Carro parado horas na berma da variante escondia casal embriagado que fazia uma “sesta”

A CDU propõe reforçar o socorro, a prevenção e a valorização dos Bombeiros Voluntários no concelho através de mais apoio e da criação de Unidades Locais de Proteção Civil em várias freguesias.

Começa por realçar que Famalicão tem três corporações de bombeiros com um trabalho exemplar, para as quais pede mais apoio financeiro. Para os voluntários, a CDU diz que é preciso proporcionar aos voluntários condições para a prática de exercício físico. A CDU acredita que esta medida vai incentivar a entrada de novos voluntários, reforçar a resistência física dos bombeiros e prevenir lesões musculoesqueléticas, frequentes em operações de maior exigência.

Quanto à criação de Unidades Locais de Proteção Civil em freguesias com maior área florestal, concentração industrial ou historial de ocorrências, a proposta da CDU é que estejam equipadas e formadas para realizarem uma primeira intervenção em incêndios, acidentes e situações de emergência médica.

A CDU pretende capacitar os operacionais destas unidades com formação em Suporte Básico de Vida e no uso de Desfibrilhadores Automáticos Externos, para uma resposta imediata e eficaz até à chegada dos meios de socorro mais diferenciados.

Esta força partidária, que tem Sílvio Sousa como candidato à Câmara, defende que «todos os famalicenses e todos os que circulam no concelho merecem o melhor socorro, independentemente do local onde se encontrem. Queremos um concelho mais resiliente, preparado e solidário», destaca.

No que diz respeito aos incêndios rurais e florestais, a CDU reforça que o combate é apenas uma parte do problema e que o verdadeiro foco deve estar na prevenção e no ordenamento do território. «É no inverno que se combatem os incêndios do verão», afirma a CDU, defendendo um planeamento sustentado e intervenções preventivas durante todo o ano.