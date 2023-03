Famalicão: Carro parado junto a rotunda provoca o caos no trânsito em hora de ponta

Terminaram, esta semana, as masterclasses promovidas pelos docentes e formandos do curso profissional de Restauração, da Didáxis, nas quais participaram alunos do 9º ano da EB de Pedome,

Nas sessões práticas do passado dia 6 de março, foram desafiados a preparar leite creme, um pequeno-almoço delicioso com base de maçã caramelizada, iogurte, granola e frutos vermelhos. «Na aula teórica ficamos a perceber que a cozinha pode ser um laboratório onde o domínio das propriedades dos alimentos é fundamental», explicou Rodrigo Martins, finalista de Pedome.

Todas as sessões foram muito proveitosas em conhecimentos de diferentes áreas do saber… e sabor. A título de exemplo, refere Leonor Salgado, «ficamos a saber que a água de cozer a couve roxa pode ser utilizada para analisar o PH dos alimentos e que, para além dos sabores que normalmente identificamos, doce, azedo, salgado e amargo, há um outro chamado de Umami», uma palavra de origem japonesa que significa “gosto saboroso e agradável”. «De uma forma simplificada, o Umami agrega todos os sabores de uma forma harmoniosa», acrescentou a aluna.

Continuam, ainda, a decorrer as sessões no âmbito do projeto “Construção do carro de corrida – Só desce” que terminará com um concurso a realizar na Escola Básica de Pedome.

Para Elisa Pimenta, da direção da EB Pedome, este «tem sido um projeto rico em aprendizagens para os alunos dos dois estabelecimentos de ensino onde está a ser possível desenvolver as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória».