Famalicão: Carro totalmente consumido pelas chamas na N206 em Outiz

Um homem, com 50 anos, ficou ferido num despiste na Avenida Carlos Bacelar, do lado do parque de Sinçães, já depois do túnel. Trata-se de um ferido ligeiro que foi socorrido pelos Bombeiros Famalicenses e conduzido ao Hospital de Famalicão.

O despiste ocorreu por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira e não teve a intervenção de terceiros, mas não se sabe as causas do ocorrido. Acabou por embater contra a vedação do Parque.