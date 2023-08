Linho do Minho cortada: Homem morre atropelado por comboio

A circulação ferroviária na Linha do Minho, em Areosa, Viana do Castelo, está cortada desde as 15:15 devido a um atropelamento que causou a morte a um homem.

O acidente ocorreu por volta das 15:00, quando um homem atravessava a linha férrea e foi colhido por um comboio que fazia a ligação entre as cidades de Valença e Porto.

A circulação ferroviária na Linha do Minho está cortada nos dois sentidos, e não há previsão de quando será restabelecida.