Os famalicenses detentores do Cartão Jovem Municipal, entre os 12 e os 29 anos, já podem usufruir de descontos especiais nas lojas do comércio local. Esta semana foram estabelecidos os primeiros vinte protocolos entre os comerciantes e o Município.

O objetivo passa por incentivar os jovens a tirar partido do comércio, serviços e atividades económicas do concelho, contribuindo para a dinamização da economia local.

O Presidente da Câmara, Mário Passos, pretende trazer aos jovens “oportunidades e benefícios concretos no seu dia-a-dia que, ao mesmo tempo, os incentive a conhecer, valorizar e comprar no comércio e nos serviços do concelho”.

Para Edgar Forte, proprietário da Infoaid Informática, uma das empresas que integram o protocolo, esta é também uma “oportunidade para chegar a um público mais jovem, dar a conhecer os nossos produtos e serviços e conquistar novos clientes, oferecendo um desconto que, para muitos, é uma grande ajuda”.

Recorde-se que o Cartão Jovem Municipal é gratuito, digital e intransmissível, com a validade de um ano.

Para além deste novo benefício, dá acesso a 50% de desconto nas taxas de utilização dos espaços da Casa da Juventude e nos espetáculos da Casa das Artes, 30% nos serviços de regime livre e na escola municipal de natação das Piscinas Municipais e isenção de taxas de participação em eventos promovidos ou apoiados pelo Famalicão Made IN, quando aplicável.

Para mais informações consulte famalicao.cartaojovem.pt.