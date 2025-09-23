Famalicão: Casa cheia na estreia d´ “A pior aldeia de Portugal”

Foi com casa cheia – na ordem de 600 pessoas – que teve início a décima segunda edição do festival “Vamos ao Teatro”, iniciativa do Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim. Na noite do passado sábado, o salão paroquial recebeu, em estreia, a peça “A Pior Aldeia de Portugal”, apresentada pelo núcleo organizador.
A noite de abertura foi marcada pelo entusiasmo, nervosismo e energia, tanto no palco como na plateia onde esteve o vereador da Cultura. Pedro Oliveira manifestou o seu agrado pela realização deste festival, iniciativa que, do seu ponto de vista, descentralizada a cultura e proporciona cinco noites de teatro amador com a participação de companhias de vários pontos do país. A Junta de Freguesia de Vermoim, representada pela tesoureira Daniela Carvalho, também marcou presença, renovando o seu apoio ao festival.
O NUTEACV agradece a todos o entusiasmo e o apoio, com um agradecimento muito particular às famílias e amigos, «cuja contribuição é fundamental para a realização desta iniciativa cultura».
O próximo espetáculo será apresentado no sábado, 27 de setembro, pela Companhia de Teatro Montes da Senhora, diretamente de Proença-a-Nova. A apresentação terá início às 21h30, com entrada livre.