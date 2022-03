Famalicão: Casa da Juventude promove oficinas de produção audiovisual

No próximo sábado, entre as 16 e as 20 horas, a Praça – Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão recebe o Out of the Closet, uma feira de artigos de vestuário em segunda mão que reúne 20 bancas e cerca de 40 vendedores.

Roupas, calçado e acessórios de moda são os artigos que a maioria dos vendedores traz à feira, «para dar uma segunda vida a peças que já não usamos, ou porque não servem ou porque simplesmente deixaram de ser parte das escolhas para o dia-a-dia, mas que estão em perfeitas condições e podem voltar a ser outfit de outro», diz Andreia Pinheiro, promotora da iniciativa que se enquadra na promoção do conceito de economia circular, visando a redução do desperdício têxtil.