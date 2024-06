Famalicão: Casa da Memória Viva presta homenagem a Carlos Vieira de Castro

O programa Cinema Paraíso regressa este verão, de 3 de julho a 21 de agosto, com sete sessões gratuitas de cinema ao ar livre, com início às 22 horas.

A iniciativa, promovida pelo Cineclube de Joane e Casa das Artes de Famalicão, com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão, tem já 25 anos de existência.

A primeira sessão é a 3 de julho, no anfiteatro ao ar livre do Parque da Devesa, com a exibição do filme “Maestro” (2023) de Bradley Cooper. Segue-se o filme de animação “Patos!”(2023) de Guylo Homsy, no dia 10, e “Os Excluídos” (2023) de Alexander Payne, no dia 17; mais duas sessões no mês de agosto, no dia 14, com a exibição de “Wonka” (2023), um filme de Paul Kink e do “Reino Animal” (2023) no dia 21.

Pelo meio realizam-se sessões descentralizadas, no dia 14 de julho, no adro da igreja de Gemunde, em Outiz, com a exibição de “O Milagre de Milão”(1950), de Vittorio De Sica e em Avidos, no Parque de Merendas, a 21 de julho com a projeção do filme “O Rapaz e a Garça”, de Hayao Miyazaki.

A organização fala de «propostas diversificadas de cinema popular de várias proveniências e géneros, misturada com um calendário de produção do presente, que não esquece a história do cinema».

Todas as sessões são de entrada gratuita e o desafio é que o público apareça, traga as pipocas e uma manta e se instale nestas salas de cinema ao ar livre.

O Cinema Paraíso, que ao longo destes 25 anos já percorreu mais de 40 espaços diferentes do concelho, tem o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Toda a informação sobre a edição deste ano do Cinema Paraíso encontra-se disponível para consulta em www.famalicao.pt .