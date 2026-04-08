Concelho, Cultura, Eventos

Famalicão: Casa da Memória Viva presta homenagem a Salvador Coutinho

O advogado e escritor Salvador Coutinho, de 90 anos, vai ser alvo de uma homenagem no dia 25 de abril, numa cerimónia que começa às 15 horas, na Fundação Cupertino de Miranda.

A iniciativa é da associação famalicense Casa da Memória Viva, a que se associam a Associação Portuguesa de Escritores e a Ordem dos Advogados Portugueses.

Na cerimónia, haverá uma sessão evocativa do percurso cívico, do apego à advocacia e da obra literária daquele que é o decano dos escritores famalicenses. Será, também, apresentado “Era uma vez uma história que não sabia contar-se”, o 18.º livro da sua carreira (11.º de originais de poesia).

A edição é da Elefante Editores e contou com o apoio da Casa da Memória Viva, dado o relevante interesse dos 71 poemas do livro, que remetem o leitor para as vivências dos seus anos da infância, revelando uma memória prodigiosa que fixa nomes e marcas partilhadas por várias gerações de famalicenses.

Na homenagem que lhe vai ser prestada, haverá declamação de poemas, por António Campos de Sousa e Carlos Carneiro; intervenções de dirigentes da Associação Portuguesa de Escritores e da Ordem dos Advogados e uma conversa entre o homenageado e antigos e atuais moradores da Rua da Liberdade.

Salvador Coutinho nasceu em Espinho em setembro de 1935, mas em 1944 veio viver, com a família, para a freguesia de Calendário. Primeiro, e por pouco mais de um ano, no lugar da Castela. Depois para a Rua da Liberdade, onde o pai, o farmacêutico Júlio da Rocha Coutinho Neto, abriu, no Verão de 1948, a Farmácia do Calendário. É para a Rua da Liberdade, onde viveu uma infância feliz, que remetem muitos poemas.

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Famalicão: Riba d´Ave joga mais uma oportunidade para fugir aos últimos lugares

A equipa do Riba d´Ave /CSJ Group visita, na noite desta quarta-feira, às 21:00 horas, o terreno da UD Oliveirense.

Esta partida é referente à 22ª jornada, do campeonato nacional de hóquei em patins.

A formação ribadavense, ocupa neste momento o 12º lugar, já a UD Oliveirense está na 7ª posição da tabela classificativa.

A formação visitante, procura na deslocação a Oliveira de Azeméis, o regresso às vitórias após duas derrotas consecutivas.

No confronto direto entre estas duas equipas, o Riba d´Ave procura inverter a história onde em 30 jogos leva apenas 5 vitórias, e 2 empates.

Operação da GNR passa por Famalicão e deteve 19 pessoas

Esta terça-feira, dezanove pessoas, dezasseis homens e três mulheres, entre os 25 e os 47 anos, foram detidas no âmbito de uma operação policial de combate à criminalidade, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, desde a aquisição até à venda ao consumidor final.

No âmbito da investigação, que decorria há cerca de um ano, foram cumpridos quarenta e dois mandados de busca, vinte e dois domiciliários e vinte em veículos, garagens e armazéns, nos distritos de Braga, Porto, Coimbra e Guarda.

No decorrer da operação foi apreendido diverso material. Destaque para mais de 24 700 doses de haxixe, 6 300 doses de cocaína, 3 170 doses de liamba, quatro armas de fogo e quatro bastões, oito soqueiras, seis viaturas, vinte e três telemóveis e quase 122 mil euros em numerário.

A operação foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Braga da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, em coordenação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Vila Nova de Famalicão.

Os detidos foram notificados a marcar presença no Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães, esta quinta-feira, para aplicação das medidas de coação.

Famalicão: Equipa sub-23 atrasa-se na luta pelo título nacional

Ao final da tarde desta terça-feira, a equipa sub-23 do FC Famalicão perdeu, 1-0, com o Académico de Viseu. O golo da vitória da equipa da casa resulta de um autogolo (87´), num infortúnio do defesa famalicense Ian Custódio.

A três jornadas do final da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, o Académico de Viseu isola-se na liderança, com 25 pontos, mais três que o conjunto famalicense que é segundo.

Na próxima jornada, marcada para o dia 14 de abril, o Famalicão visita Braga.

Famalicão: Fraternidade Nuno Álvares de Oliveira Stª Maria celebra 10 anos

Na celebração do 10.º aniversário, o Núcleo da Fraternidade de Nuno Álvares de Oliveira Santa Maria reúne escuteiros de todo o país, numa festa agendada para o dia 18 de abril.

Está prevista a participação de cerca de 450 escuteiros, em representação da Direção Nacional, da Direção de Braga e de 55 Núcleos da Região Braga, Lisboa e Porto.

A receção acontece na Escola Básica, pelas 16 horas; às 17 horas, desfile com presença da Fanfarra do CNE com saída da Escola Básica em direção ao Mosteiro;17h30, “A história e arquitetura” do Mosteiro de Santa Maria; 18h15, cerimónia protocolar no salão paroquial; 19 horas, eucaristia; 20 horas, entrega de lembranças; 20h15, desfile com a presença da Fanfarra do CNE/FNA em direção à sede da FNA; 20h30, noite comemorativa, com música, dança, degustação, distribuição de lembranças.

 

Famalicão: Mais de 150 alunos participaram no Dia Aberto da Escola Profissional Oficina

A Escola Profissional Oficina promoveu mais uma edição do Dia Aberto, na qual recebeu mais de 150 alunos vindos de Famalicão, Santo Tirso, Trofa e Paços de Ferreira.

Sob o mote “Luzes, câmara, ação”, os participantes tiveram a oportunidade de experimentar as várias áreas de formação disponibilizadas pela escola como o marketing digital, comunicação, desenho digital 3D, fotografia, vídeo, hardware, programação e multimédia.

O Dia Aberto tem como objetivo proporcionar uma experiência imersiva que ajude a descobrir vocações e talentos que possam ser desenvolvidos na Oficina.

Atualmente, a Escola Profissional conta com cerca de 390 alunos e um corpo docente com forte ligação ao tecido empresarial.

Famalicão: Inscrições abertas para a Caminhada em Família na EB Dr. Nuno Simões

A Associação de Pais da Escola Básica 1,2 Dr. Nuno Simões está a organizar uma Caminhada em Família, dia 18 de abril, às 10h00, com o objetivo de envolver toda a comunidade escolar, bem como a população local, de forma a incentivar à prática desportiva ao ar livre e desincentivar o uso do automóvel que afeta a qualidade do ar.

A atividade conta ainda com uma aula de zumba gratuita.

As inscrições feitas até às 20h00 do dia 14 de abril garantem um kit de oferta. Pode inscrever-se online aqui.