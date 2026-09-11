No dia 24 de setembro, a Casa da Memória Viva dá início às “Conversas da Famalicidade”. Trata-se de um ciclo tertúlias mensais (de entrada livre) que visam o debate sobre os impactos mais significativos do declínio demográfico para Portugal e para a Europa.

Todas as sessões realizam-se, entre as 18 e as 20 horas, e na estreia o tema é “Longevidade ou a arte de ser adulto há mais tempo” com duas profissionais que se dedicam ao estudo e acompanhamento dos temas relativos ao envelhecimento com qualidade de vida e à longevidade: Joana Ferreira, enfermeira especialista em saúde do idoso e geriatria e “coach”; e Sandra Campos, gerontóloga social que coordena a Rede de Academias Seniores do Município de Famalicão.

As conversas – um total de 10, até julho do próximo ano – vão decorrer no Espaço Memória da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave, junto à Praça D. Maria II, na cidade de Famalicão.