Famalicão: Casa da Memória Viva tem programa para auxiliar cuidadores informais e das pessoas que cuidam

Ao final da manhã do próximo sábado, no auditório da União de Freguesias de VN Famalicão e Calendário, a Casa da Memória Viva apresenta o Programa de Mentoria de Cuidadores de Pessoas com Demência, denominado “Vidas Partilhadas”.

Este projeto, que vem sendo trabalhado há meses, está a ser desenvolvido com a LembrArte – Equipa Terapêutica de Apoio à Demência, com o propósito de transformar a vida de oito cuidadores informais do concelho e das pessoas que eles cuidam.

O programa, que será apresentado em sessão pública, pretende responder ao que tem sido pedido à Casa da Memória Viva. Cabe à LembrArte, instituição com sede em Lousada, a direção técnica do programa que compreende a realização de 22 sessões, com periodicidade quinzenal e sempre ao sábado, às 15 horas. A participação é feita mediante candidatura (pré-inscrição), a apreciar pela direção técnica, e o pagamento de uma comparticipação nos custos do programa, todo ele centrado na pessoa que vive com demência e estruturado na aprendizagem e no desenvolvimento de competências pessoais dos cuidadores informais.