Concelho

Famalicão: Casa da Memória Viva visita CIDIFAD e presta tributo ao padre Francisco Carreira

A Casa da Memória Viva (CMV) assinala este fim de semana o “Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer” com uma visita, no sábado, ao Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento das Demências (CIDIFAD), em Riba de Ave, e no domingo com a plantação de uma árvore no jardim do Centro Pastoral da Paróquia da Santo Adrião, junto à nova igreja matriz da cidade.

A “Árvore do Reconhecimento” será plantada às 12h15 horas, sendo um público agradecimento ao Pe. Francisco Carreira, pároco e arcipreste de Vila Nova de Famalicão, que deixou funções no final do mês passado para prosseguir a sua formação em Roma. A árvore será benzida pelo atual pároco, Pe. Fernando Torres, depois da missa dominical das 11h15, que será de ação de graças pelas pessoas com doença de Alzheimer e seus cuidadores e familiares.

«Não podíamos deixar de ter um gesto de público reconhecimento pelo incentivo e apoio cúmplice que sempre recebemos do Padre Francisco Carreira, em prol da dignificação das pessoas da nossa comunidade que vivem com demência», justifica o presidente da direção da CMV. A “Árvore do Reconhecimento” é um exemplar da espécie “ginkgo biloba”, uma das plantas mais antigas e resistentes na Terra, originária da China, muito utilizada pelas suas propriedades terapêuticas, nomeadamente para a melhoria da função cognitiva e da memória e o funcionamento do sistema vascular.

Em Riba de Ave, um dia antes, decorre a visita ao CIDIFAD, uma das poucas unidades de saúde em Portugal vocacionada para o diagnóstico e para os cuidados diferenciados de pessoas com demência. Do programa também faz parte o colóquio sobre “Práticas de vida saudável para contrariar a doença de Alzheimer”, em que será palestrante a médica Isabel Seixas, especialista em medicina interna e diretora clínica adjunta daquela valência da Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave. A iniciativa decorre no sábado de manhã, entre as 10 e as 12 horas, preenchendo grande parte do 3.º Passeio da Famalicidade, que arranca às 9,40 horas da cidade de Famalicão, junto à loja dos CTT, na Rua S. João de Deus, em direção a Riba de Ave.

A inscrição, gratuita, é obrigatória, podendo ser feita até esta sexta-feira, dia 19, mediante o preenchimento de um formulário digital constante da página da CMV no Facebook ou através do envio de uma SMS com nome e número de telemóvel do interessado para o n.º 969270092. Se precisar de transporte V. N. Famalicão-Riba de Ave V. N. de Famalicão, deverá acrescentar “transporte”.

Famalicão: Modalidades do FAC apresentadas domingo no renovado Pavilhão Municipal

Na tarde deste domingo, a partir das 15 horas, o Famalicense Atlético Clube apresenta as modalidades para a época 25/26. A iniciativa, que tem lugar no renovado Pavilhão Municipal, é de entrada livre.

Recorde-se que o clube liderado por Carlos Filipe Vieira de Castro tem cerca de 700 atletas, distribuídos por várias modalidades.

As obras de melhoramento do Pavilhão Municipal tiveram início em junho passado e estão praticamente concluídas, sendo que o espaço já está a ser utilizado pelas várias equipas do Famalicense.

A intervenção incidiu na substituição da cobertura e colocação de novo piso. O telhado é novo e com uma estrutura reforçada para suportar colocação de equipamentos de som e luz usados em espetáculos como a Gala do Desporto, Famalicão Dança e outros. O piso é novo em todo o pavilhão.

Esta intervenção, pela Câmara Municipal, teve um custo na ordem do meio milhão de euros.

Famalicão: Iniciativa Liberal defende parceria público-privada para a gestão do hospital

A comissão política concelhia da Iniciativa Liberal defende a implementação de uma parceria público-privada (PPP) para a gestão do Hospital de Famalicão. Segundo este partido, esta medida «já demonstrou resultados positivos noutras unidades hospitalares do país, com ganhos de eficiência, redução de custos e melhor qualidade no atendimento aos utentes».

O candidato e líder da concelhia do IL, diz que o Hospital de S. João de Deus precisa de uma administração que «tenha capacidade de resolver problemas, motivar os profissionais e não fique presa à burocracia que os gestores hospitalares estão sujeitos, sob pena de continuarem a persistir os problemas atuais, em que chover dentro do Hospital e ter condições deficientes de higiene na cantina passou a ser normal».

Na esperança de eleger deputados para a Assembleia Municipal de Famalicão, a IL compromete-se a apresentar uma moção que defenda que a gestão do Hospital passe a ser feita sob a forma de PPP, «constituindo este um mecanismo de sinalização dessa vontade perante o governo, que é a entidade competente nesta matéria».

Segundo a IL, esta tomada de posição surge nesta altura porque considera que o Hospital de Famalicão enfrenta desafios estruturais na qualidade dos serviços de saúde prestados à população, «fruto de uma gestão centralizada e de ineficiências persistentes no Serviço Nacional de Saúde».

A IL reitera que a saúde deve estar ao serviço das pessoas e que não deve haver «preconceito ideológico» em relação às soluções que se revelem mais eficazes. É de opinião que o foco deve estar nos resultados, ou seja, «melhor acesso, melhores serviços e mais qualidade de vida para a população».

Em comunicado à imprensa, Paulo Ricardo Lopes lamenta que «a demagogia tenha subido nos últimos dias, em que do nada surgem estudos de restruturação do Hospital (a que só a campanha da coligação tem acesso) e o assumir da candidatura de Eduardo Oliveira a Ministro da Saúde, pois só a este Ministério cabe a decisão de construir novos hospitais», crítica.

Famalicão: Paulo Ballas volta a ser convocado para representar Seleção Nacional de Trial

O famalicense Paulo Ballas foi uma vez mais convocado para representar a Seleção Nacional de Trial, em Elite, desta vez em Itália, na localidade de Tolmezzo. O Trial das Nações realiza-se este fim de semana, dias 20 e 21 de setembro.

O jovem piloto famalicense vai assumir o papel de capitação da seleção portuguesa e mostra-se confiante para a competição “vamos dar o nosso melhor e trazer o melhor resultado possível para Portugal”.

Atriz famalicense é protagonista do filme “Criadores de Ídolos” que estreia no cinema esta quinta-feira

Rafaela Sá, atriz famalicense, é a protagonista do filme “Criadores de Ídolos”, que estreia esta quinta-feira no cinema, onde se vai manter até ao dia 24 de setembro, nas salas de cinema NOS, em cidades como Lisboa, Porto, Coimbra, Paços de Ferreira e Castelo Branco.

Para além da famalicense, a produção cinematográfica que foi gravada na Trofa conta com a participação de conhecidos atores como José Fidalgo, Ricardo Carriço e Virgílio Castelo.

Rafaela Sá nasceu em 1999 e começou a formação em teatro através do Curso Profissional de Interpretação na ACE Escola de Artes, em Famalicão. Já participou na novela da TVI “Quero é Viver” e na minissérie da RTP “Fernão Lopes”. Para além da presença na televisão nacional, integrou ainda o elenco do filme “Estações da Vida” e da curta-metragem “Cair”.

Famalicão: A relação entre a escola e a família no Ciclo de Conferências em Educação

Na noite do dia 25 de setembro, a partir das 21 horas, decorre mais um debate no âmbito das Conferências em Educação. O encontro decorre no auditório da Biblioteca Municipal, tendo como oradora Manuela Cunha, professora especializada em educação especial, mentora de escolas de pais e de acompanhamento parental.

Discutir o sucesso educativo, além da sala de aula e a importância da ligação próxima entre escola e família, é o mote para esta reflexão cujo tema é “Preparar o sucesso: a relação entre a escola e a família”.

O encontro é promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão, em parceria com a FECAPAF e o Centro de Formação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em www.famalicaoeducativo.pt

Famalicão: Colocação de lixo e “monos” junto a ecopontos leva Junta de Esmeriz e Cabeçudos a lançar alerta

A Junta de Freguesia de Esmeriz e Cabeçudos lançou um apelo à comunidade, alertando que uma freguesia limpa «é da responsabilidade de todos».

Uma posição que resulta da colocação indevida de lixo e monos junto aos ecopontos, apesar de existirem placas de proibição e de sensibilização.

O autarquia alerta que para além de constituir uma infração sujeita a coima, esta atitude representa um foco de poluição e desconforto para quem vive nas imediações. Acrescem os inerentes «riscos para a saúde pública e atração de pragas». Neste sentido, apela à colaboração de todos «neste compromisso cívico», pela utilização correta dos contentores e, no caso de objetos volumosos, deve contactar os serviços competentes municipais para agendar a recolha que é gratuita.