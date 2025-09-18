Famalicão: Casa da Memória Viva visita CIDIFAD e presta tributo ao padre Francisco Carreira

A Casa da Memória Viva (CMV) assinala este fim de semana o “Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer” com uma visita, no sábado, ao Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento das Demências (CIDIFAD), em Riba de Ave, e no domingo com a plantação de uma árvore no jardim do Centro Pastoral da Paróquia da Santo Adrião, junto à nova igreja matriz da cidade.

A “Árvore do Reconhecimento” será plantada às 12h15 horas, sendo um público agradecimento ao Pe. Francisco Carreira, pároco e arcipreste de Vila Nova de Famalicão, que deixou funções no final do mês passado para prosseguir a sua formação em Roma. A árvore será benzida pelo atual pároco, Pe. Fernando Torres, depois da missa dominical das 11h15, que será de ação de graças pelas pessoas com doença de Alzheimer e seus cuidadores e familiares.

«Não podíamos deixar de ter um gesto de público reconhecimento pelo incentivo e apoio cúmplice que sempre recebemos do Padre Francisco Carreira, em prol da dignificação das pessoas da nossa comunidade que vivem com demência», justifica o presidente da direção da CMV. A “Árvore do Reconhecimento” é um exemplar da espécie “ginkgo biloba”, uma das plantas mais antigas e resistentes na Terra, originária da China, muito utilizada pelas suas propriedades terapêuticas, nomeadamente para a melhoria da função cognitiva e da memória e o funcionamento do sistema vascular.

Em Riba de Ave, um dia antes, decorre a visita ao CIDIFAD, uma das poucas unidades de saúde em Portugal vocacionada para o diagnóstico e para os cuidados diferenciados de pessoas com demência. Do programa também faz parte o colóquio sobre “Práticas de vida saudável para contrariar a doença de Alzheimer”, em que será palestrante a médica Isabel Seixas, especialista em medicina interna e diretora clínica adjunta daquela valência da Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave. A iniciativa decorre no sábado de manhã, entre as 10 e as 12 horas, preenchendo grande parte do 3.º Passeio da Famalicidade, que arranca às 9,40 horas da cidade de Famalicão, junto à loja dos CTT, na Rua S. João de Deus, em direção a Riba de Ave.

A inscrição, gratuita, é obrigatória, podendo ser feita até esta sexta-feira, dia 19, mediante o preenchimento de um formulário digital constante da página da CMV no Facebook ou através do envio de uma SMS com nome e número de telemóvel do interessado para o n.º 969270092. Se precisar de transporte V. N. Famalicão-Riba de Ave V. N. de Famalicão, deverá acrescentar “transporte”.