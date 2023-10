Famalicão: Casa da Memória Viva vota relatório de gestão e contas

Famalicão: Liga de Amigos do Centro Social de Calendário angaria fundos com grande noite de Fado

O salão paroquial de Calendário encheu, no passado sábado, com mais de três centenas de pessoas que participaram no “Jantar com Fados”, promovido pela Liga de Amigos, confecionado e servido pelas colaboradoras do Centro Social de Calendário.

O valor angariado reverte para a requalificação do ATL e alargamento da Creche do Centro Social. A ACAFADO apresentou um elenco com as vozes de Lurdes Silva, Mónica Jarimba, Sara Sousa e Joaquim Macedo, acompanhadas, na guitarra portuguesa, por Pedro Martins; na viola de fado, por José Cunha e Carlos Veloso; no baixo acústico, por Filipe Fernandes. A apresentação do espetáculo esteve a cargo de Susy Mónica.

No final do jantar foram sorteadas as rifas de vários prémios oferecidos: um quadro pintado a óleo, pela pintora Rosário Pedro; um aquecedor elétrico; uma máquina de café e um vaso de plantas; por último, uma guitarra clássica como prémio presença. A Liga de Amigos fez um agradecimento público a quantos, de uma ou outra forma, deram o seu contributo neste evento solidário.