Famalicão: Casa das Artes abre novo ano com música

O ano de 2023 arranca, na Casa das Artes, com a atuação da Banda Marcial de Arnoso, dirigida pelo maestro Rúben Henriques, a 7 de janeiro, às 21h30; e com a Banda de Riba d’ Ave, dirigida pelo maestro Hugo Ribeiro, no dia 8 de janeiro, às 16h30. A entrada é gratuita à lotação da sala.

As fadistas Joana Campos e Isa de Castro atuarão, no dia 12 de janeiro, às 21h30, no café concerto, na programação mensal do Fado no Café da Casa, uma coprodução da Casa das Artes de Famalicão e a ACAFADO.

No dia 13, às 21h30, no pequeno auditório, Nuno Aroso e Gustavo Costa apresentam “ar-rasto”, um concerto que resulta de uma criação artística transdisciplinar.

“Anónimo Não é Nome de Mulher” é o espetáculo de teatro que estreia na Casa das Artes e que vai a cena dias 19, 20 e 21 de janeiro, às 21h30, no grande auditório. Esta é mais uma coprodução Narrativensaio-AC e Casa das Artes de Famalicão.

No dia 27 de janeiro, às 21h30, no grande auditório, é apresentado o espetáculo de novo circo “Um Homem e o Seu Criado”, numa produção Hipótese Contínua com direção artística de Cláudia Nova.

O destaque musical de janeiro vai para o concerto com The Legendary Tigerman, no dia 28, às 21h30, no grande auditório. Este concerto assinala o regresso de Tigernan aos palcos e com banda, enquanto se aguarda a edição de um novo disco no decorrer de 2023.

“Palhinhas, A História de um Espantalho” é a proposta de teatro com marionetas para maiores de três anos, pela Companhia Krisálida, no dia 28 de janeiro, com sessões às 11h00 e às 15h00, no Pequeno Auditório.

A proposta cinematográfica “Avatar: O Caminho Da Água”, o novo filme de James Cameron, é apresentado na Casa das Artes, no dia 14 de janeiro, com sessões às 15h00 e às 21h30.

Por sua vez, o Cineclube da Joane traz ao pequeno auditório, sempre às 21h45, os filmes: “Libertad”, de Clara Roquet (dia 5); “Fogo-Fátuo”, de João Pedro Rodrigues (dia 12); “Crimes of the Future”, de David Cronenberg (dia 19); “O mercador das quatro estações”, de Rainer Werner Fassbinder (dia 26).

Toda a programação da Casa das Artes e do TNF pode ser consultada, todos os dias, no site (www.casadasartes.org) e nas redes sociais: www.facebook.com/CasadasArtesVNFamalicao e www.instagram.com/casadasartesdefamalicao.