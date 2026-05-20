Famalicão: Casa das Artes celebra 25 anos com programação especial

A festejar 25 anos, a Casa das Artes de Famalicão prepara um programa especial, que vai abranger todas as idades. Embora a data de aniversário seja 1 de junho, foi preparado um programa que se estende de 29 de maio a 6 de junho.

Miguel Araújo atua nos dias 29, 30 e 31 de maio. Subirá ao palco em formato sexteto para apresentar o espetáculo “Por Fora Ninguém Diria”.

No domingo, dia 31 de maio, a partir das 10h00, a Casa das Artes estará de portas abertas à comunidade com um conjunto de atividades. O “Open House” tem programada, às 10h30, 14h30 e às 16h30, a realização de visitas guiadas aos diferentes espaços do teatro municipal, incluindo áreas habitualmente reservadas, como bastidores e zonas técnicas.

No foyer estará uma exposição comemorativa dos 25 anos da instituição, acompanhada de animação musical com DJ. Paralelamente, o café-concerto recebe oficinas de leitura e contos para o público infantojuvenil, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

A sala de ensaios vai acolher performances curtas, orientadas por formadores e bailarinos, das 11h00 às 13h00 e das 15h00 às 17h00. No pequeno auditório será exibido um vídeo promocional sobre os bastidores e a contextualização da exposição, servindo como ponto final das visitas guiadas.

O espaço exterior será animado, de manhã e de tarde, com atuações e demonstrações interativas do Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC). O “Open House” termina com um último concerto de Miguel Araújo, às 18h00, e com o bolo de aniversário, às 19h30.

Na segunda-feira, 1 de junho, dia em que a Casa das Artes celebra oficialmente o seu 25.º aniversário, as atividades arrancam às 10h00 com a exibição do filme de animação “Hitpig – O Herói da Bicharada”. Mais tarde, entre as 14h00 e as 16h00, a festa continua no Parque de Sinçães com a “Parada por Musgo”, um espetáculo de estética visual que transporta o público para o imaginário da floresta, combinando a beleza da natureza com a energia da percussão e de instrumentos não convencionais.

A programação continua no dia 3 de junho, às 21h00, com o espetáculo musical para crianças “Prelúdio para Adormecer as Estrelas”, criado e interpretado por Mariana Miguel e produzido pela d’Orfeu AC. Destaca-se, no dia 5 de junho, o concerto de Rui Massena, com Parents’ House – Piano Solo, um espetáculo especial em que o pianista celebra uma década de composições.

No sábado, dia 6 de junho, a Orquestra Sinfónica ARTAVE atua, em concerto promenade, às 18h00, apresentando “A Cinderela”, de Sergei Prokofiev, com narração de Jorge Castro Ribeiro e direção do maestro Luís Machado. O encerramento das celebrações acontece pelas 21h30, com a exibição do filme “Star Wars: Mandalorian e Grogu”.