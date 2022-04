Famalicão: Casa das Artes consegue apoio do Estado no valor de 200 mil euros

A crise climática é um grave problema que coloca em causa o futuro do planeta e é preciso alertar, a cada momento, várias consciências para esta questão, sendo a escola um palco privilegiado para o fazer. No sentido de mudar mentalidades, abrir horizontes para estilos de vida mais saudáveis e sustentáveis e contribuir para incrementar a mobilidade ativa ciclável na cidade, os responsáveis pelas aulas de Educação Física, em parceria com a Equipa de Cidadania e Desenvolvimento da D. Sancho I dinamizaram atividades entre os dias 6 e 8 de abril.

No dia 6, alunos e professores das escolas D. Sancho e Júlio Brandão juntaram-se para um passeio de bicicleta que contou com a participação mais de 50 crianças e jovens e que permitiu também assinalar o Dia da Atividade Física. Percorrendo algumas das recentes vias cicláveis da cidade, o grupo desfrutou da manhã solarenga e do convívio entre todos. Este passeio contou com a colaboração do grupo de estagiários de Educação Física e com o apoio dos agentes da PSP do Programa Escola Segura que acompanharam o percurso e zelaram pela segurança de todos.

No dia 8 de abril realizou-se simbolicamente a entrega de bicicletários à escola, cerimónia que contou com a presença da vereadora da Mobilidade e da Segurança Rodoviária, Sofia Fernandes. Realizou-se, também, uma sessão de sensibilização sobre Segurança Rodoviária para os utilizadores de bicicletas e trotinetes, dinamizada pelos agentes do Programa Escola Segura.