Concelho, Cultura

Famalicão: Casa das Artes convida população para Dia Aberto

A Casa das Artes, que celebra 25 anos, tem um Dia Aberto a 31 de maio, a partir das 10 horas. Toda a comunidade é convidada a participar num programa de aniversário recheado de surpresas para todos os participantes.

Para celebrar este aniversário, ao longo do dia, o público poderá explorar todos os espaços da Casa das Artes através de visitas guiadas, organizadas de duas em duas horas, incluindo áreas habitualmente reservadas, como bastidores e zonas técnicas.

Quem estiver interessado pode reservar já o seu lugar escolhendo o melhor horário: 10h30, 14h30 ou 16h30. As reservas devem ser feitas para o e-mail: ana.portilho@famalicao.pt.

No foyer estará patente uma exposição comemorativa dos 25 anos da Casa das Artes de Famalicão, acompanhada por ambiente musical com um DJ, para criar uma atmosfera dinâmica e contemporânea.

O café-concerto oferece sessões de leitura e contos para o público infantojuvenil, para promover o gosto pelos livros e pela expressão literária. Esta atividade conta com a colaboração da escola de teatro ACE. As sessões decorrem das 10h00 às 12h00, às 14h00 e 17h00.

A sala de ensaios é um espaço que será dedicado ao corpo e ao movimento, com curtas performances sob orientação de formadores ou bailarinos. Estas oficinas são acessíveis em qualquer período, entre as 11h00 e as 13h00 e entre as 15h00 e as 17h00.

No pequeno auditório será exibido um vídeo sobre os bastidores da Casa das Artes de Famalicão, com breve contextualização da exposição. Será o ponto final das visitas guiadas.

O exterior da Casa das Artes estará também animado com atuações do INAC e demonstrações interativas de artes circenses.

A finalizar, às 18h00, o programa termina com o concerto de Miguel Araújo, no grande auditório, que encerra a série de concertos especiais programados para os dias 29, 30 e 31. Bilhetes disponíveis na BOL e bilheteira local.

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Famalicão: Clube de Rugby fecha temporada com jogo e convívio

O Clube de Rugby de Famalicão encerra, este sábado, a época de rugby XV. A partida, às 15 horas, no campo do CRF, na Lagoa, é do campeonato nacional da 2.ª divisão contra o CDUP/Douro Rugby.

O clube convida todos os adeptos, antigos jogadores, famílias, sócios e simpatizantes a marcarem presença e apoiarem a equipa neste momento de encerramento da temporada.

Depois do jogo, o convívio continuará com a habitual “terceira parte”, aberta a todos os presentes, num ambiente de amizade, desportivismo e celebração da época.

Famalicão: Engenho celebra 32 anos a 30 de maio

A Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este celebra 32 anos de atividade e tem festa marcada para o dia 30 de maio, no Lar “A Minha Casa”.

O programa, que envolve a comunidade, começa às 16 horas, com a receção aos convidados, entre os quais o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, o presidente da Assembleia Municipal, o diretor do Centro Distrital de Braga do ISS, presidente da UDIPSS/Braga, diretor do Centro de Emprego, autarcas locais, empresários parceiros e amigos.

Depois das intervenções, serão reconhecidos os colaboradores com 25 anos de serviço. Pelas 17 horas, bênção de viatura adaptada a pessoas com mobilidade reduzida/condicionada; às 17h05, visita à exposição “Pintar por uma causa”. Vários artistas estarão a pintar ao vivo e as receitas dos quadros reverterão para projetos da instituição. No final haverá verde de honra com bolo de aniversário.

 

Famalicão: Brufense afasta jogador que agride árbitro

A direção do FC Brufense 1957 afastou do clube, de forma definitiva, o jogador júnior que, na manhã do passado domingo, agrediu o árbitro do jogo com o Ronfe. O caso, já condenado pelo Núcleo de Árbitros de Famalicão e pela Associação de Árbitros de Futebol de Braga, aconteceu já bem perto do final do encontro entre o Brufense e o Ronfe, quando o atleta, depois de receber o cartão vermelho, insurgiu-se contra o árbitro, empurrando-o. Segundo relatos, a situação foi contida de imediato por atletas e seguranças do clube, assegurando a integridade física da equipa de arbitragem. A GNR foi ao local.

O Brufense, em comunicado, condena de forma «inequívoca e veemente» o comportamento do atleta, pede desculpas ao árbitro, ao Núcleo de Árbitros de Famalicão ao Conselho de Arbitragem da AF Braga e ao Ronfe.

O clube famalicense «reafirma o seu compromisso inabalável com a promoção do desporto seguro, respeitador e exemplar» e que comportamentos como os verificados no passado domingo «são absolutamente incompatíveis» com os princípios do emblema brufense.

Famalicão: Lay-off da Coindu é para 493 trabalhadores, por seis meses e implementado de forma gradual

A Coindu, indústria de componentes têxteis para o setor automóvel, vai implementar um ‘lay-off’ a 493 trabalhadores de diferentes áreas da empresa. É para vigorar por seis meses, entre maio e novembro deste ano, e será implementado «de forma gradual e limitada, abrangendo trabalhadores sem ocupação efetiva ou afetados pelo setor em que trabalham».

A empresa de Joane, que emprega 752 pessoas, justifica a decisão com os desafios que tem enfrentado «devido à conjuntura global e à redução de encomendas do setor automóvel».

Em comunicado, a Coindu afirma que «mantém o compromisso de minimizar o impacto sobre os colaboradores» e diz acreditar na retoma da atividade em 2027, tendo em conta os projetos já assegurados. A empresa acrescenta que este ajustamento é necessário, tendo em conta a conjuntura, para garantir a sua sustentabilidade financeira e continuidade futura.

A empresa refere que a conjugação dos recentes eventos relacionados com as tarifas de importação nos principais mercados mundiais, como Estados Unidos e China, juntamente com os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, «tem causado um impacto negativo na confiança do mercado». Acrescenta que este cenário tem-se repercutido na indústria automóvel, «afetando a atividade e a faturação da Coindu».

Por isso, «para responder ao excesso temporário de pessoal e à pressão financeira», a empresa vai implementar um ‘lay-off’.

A Coindu diz que a medida foi decidida e comunicada aos trabalhadores esta semana e que está «inserida no contexto do diálogo aberto e transparente que a administração vem mantendo com a organização, colaboradores e demais ‘stakeholders’ [partes envolvidas] ao longo de todo o processo de reestruturação.

Recorde-se que a descida das encomendas no setor já tinha levado a empresa a avançar com dois despedimentos coletivos no ano passado.

Famalicão: Atletas da Jing-She conquistam cinco medalhas para Portugal

Na passada semana, em Lyon, França, três atletas de Jing-She Escola de Wushu Kungfu de Famalicão, ao serviço da Seleção Nacional da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD, conquistaram uma medalha de ouro e duas de prata e outras tantas de bronze.

O ouro foi para Tomás Nunes, atleta de 16 anos, que venceu em Nangun (Bastão do Sul da China) 15-17 anos, com a nota de 8.833, obtendo assim o seu primeiro título de Campeão da Europa. Tomás conseguiu, ainda, um segundo pódio, o segundo lugar, na competição de Nanquan (Punhos do Sul da China) 15-17 anos. Na terceira e última prova, em Nandao, voltou a sagrar-se vice-campeão europeu. O atleta totaliza, assim, três pódios neste Europeu, uma medalha de ouro e duas de prata, que soma ao seu palmarés internacional onde constava já um terceiro lugar no Europeu de Kungfu Tradicional, em 2019, na Rússia.

Tiago Mesquita, de 14 anos, foi quarto em Changquan Juniores e na segunda prova conquistou a medalha de bronze, na prova de Daoshu (Sabre do Norte da China); Tiago volta a repetir o terceiro lugar, em Gunshu. Na estreia em campeonatos da Europa e a na segunda internacionalização ao serviço da Seleção Nacional de Wushu, Tiago consegue duas medalhas de bronze.

Lara Marques, que também competiu em três provas, foi sexta em Gunshu (Bastão do Norte da China), oitava em Changquan (Punhos do Norte da China) Youth femininos 15-17 anos e novamente sexta na prova de Jianshu (Espada). A atleta conclui, assim, a sua segunda participação em campeonatos da Europa e a sua quarta internacionalização ao serviço da Seleção Nacional de Wushu.

«Os nossos atletas estão de parabéns por todo esforço, dedicação e espírito obstinado com que enfrentaram os desafios da preparação e da competição», elogiam os treinadores Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego.

Famalicão: Lojas colocam artigos na rua

O comércio da Rua Júlio de Araújo, que liga a Avenida 25 de Abril à Praça 9 de Abril, vai sair à rua no dia 16 de maio, sábado. Assim, entre as 10 e as 18 horas, os estabelecimentos vão estender a sua atividade para o exterior, promovendo campanhas especiais, desfiles de moda, styling ao vivo, degustação e demonstração de produtos, entre outras iniciativas de animação dirigidas a públicos de todas as idades.

Nesta artéria é possível encontrar diversos tipos de comércio, desde perfumaria, moda, ótica, viagens, mercearia e outros serviços.

A iniciativa, promovida pela ACIF e Câmara Municipal, tem por objetivo animar o espaço público e aproximar a comunidade das lojas e serviços existentes naquela zona da cidade.

O trânsito e estacionamento estarão encerrados entre as 19 horas do dia 15 de maio e as 19 horas do dia 16 de maio.