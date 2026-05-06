Famalicão: Casa das Artes de portas abertas no dia 31 de maio

O espaço cultural famalicense, a comemorar 25 anos de atividade, abre as suas portas à comunidade no dia 31 de maio. O Open House decorre ao longo do dia com os visitantes a poderem visitar uma exposição, patente no Foyer, que passa em revista os momentos marcantes e a ação cultural da Casa das Artes. O Café-Concerto será palco de sessões de leitura e promoção do livro infantojuvenil.

No exterior, vão decorrer atuações do INAC e demonstrações técnicas de novo circo.

Também estão previstas visitas guiadas às áreas técnicas do edifício para mostrar os bastidores e o trabalho por trás de cada espetáculo.

A Casa das Artes de Famalicão foi inaugurada a 1 de junho de 2001, pelo então Ministro da Cultura, José Sasportes.