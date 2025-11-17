Famalicão: Casa das Artes enganada com compra de bilhetes para lugares de “mobilidade reduzida”

Famalicão: PS propõe Fundo de Emergência de um milhão para ajudar pessoas afetadas pelo mau tempo

O PS propõe a abertura de um Fundo de Emergência Municipal, no valor de um milhão de euros, para ajudar as pessoas afetadas pelo mau tempo. O partido liderado por Eduardo Oliveira sugere um montante máximo de até dois mil euros por pessoa ou agregado familiar e até três mil euros para pequenas e microempresas.

Uma ajuda que o PS quer que chegue de forma célere às freguesias e pessoas afetadas.

Em primeiro lugar, propõe que a ajuda seja para acudir bens de primeira necessidade como alimentos, vestuário, pequenos eletrodomésticos, etc. Isto após verificação da situação pelos serviços da Câmara Municipal, «recorrendo por analogia às regras vigentes para apoios sociais».

No que diz respeito a pequenas empresas, a ajuda proposta vai até três mil euros, após verificação técnica e mediante o montante não comparticipado pela respetiva apólice de seguro.

Além do Fundo de Emergência, o PS propõe que a Câmara Municipal proceda ao levantamento rigoroso dos danos provocados pela intempérie na rede viária; que quantifique os mesmos e, após análise, apresente no espaço de 15 dias proposta ao órgão executivo visando a sua resolução.

O Partido Socialista considera que a Proteção Civil teve uma boa reação no auxílio às populações e freguesias, mas entende que o dirigente máximo da Proteção Civil municipal devia ter adotado uma postura mais interventiva, através, por exemplo, da difusão de mensagens de apelo e recomendação às populações.

Segundo o PS, o que se verificou em Vila Nova de Famalicão teria tido enquadramento no estado de alerta municipal, decisão que teria permitido «melhor coordenação dos serviços e agentes de proteção civil», mobilização mais célere de recursos e reforço da colaboração obrigatória por parte de entidades privadas e cidadãos, «o que poderia ter minorado efeitos como os que se verificaram nalgumas infraestruturas rodoviárias e de saúde».