Cinema, Concelho, Cultura, Exposições, Música, Teatro

Famalicão: Casa das Artes garante financiamento de 800 mil euros para os próximos quatro anos

Até 2029, a Casa das Artes vai receber 800 mil euros para projetos e à apoio à programação. Este financiamento, no valor máximo, foi concedido pela Direção Geral das Artes – Ministério da Cultura, para o quadriénio 2026-2029 e resulta da candidatura do teatro municipal famalicense apresentada no âmbito da Rede de Teatros e Cine-teatros Portugueses.

Os resultados, divulgados esta quinta-feira, atestam a Casa das Artes de Famalicão «como um dos espaços culturais de referência a nível nacional e valida o projeto de gestão e artístico ao longo de 25 anos». O Município, em nota de imprensa, reforça que este financiamento também reflete «um claro êxito das políticas culturais definidas pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e executadas pela Equipa Multidisciplinar de Gestão que, assim, conseguem mais uma via para prosseguir na missão de criação, fruição e apresentação de projetos artísticos e culturais, de todos e para todo».

Deixe um comentário

Eletricistas da CEVE partem de Famalicão para ajudar zonas mais afetadas pelo mau tempo

A CEVE, cooperativa elétrica que desenvolve parte da sua atividade no concelho de Famalicão, está a colaborar na reposição da rede elétrica nas zonas do centro do país afetadas pelo temporal Tempestade Kristin. A iniciativa solidária foi denominada “CEVE Solidária – Kristin 2026”.

No passado domingo, partiu a primeira equipa, composta por três eletricistas, com destino a Leiria. Os trabalhadores seguiram em duas viaturas com o objetivo de apoiar os trabalhos de recuperação da rede elétrica.

Ao longo desta semana, a intervenção tem decorrido sobretudo na zona da Marinha Grande, onde os técnicos têm participado na reparação da rede de baixa tensão e na reposição de energia em várias habitações afetadas pelo mau tempo. A equipa tem sido recebida pela população com gestos de reconhecimento e agradecimento.

A cooperativa sublinha que, apesar de se tratar de um contributo modesto perante a dimensão dos estragos, esta ação representa um gesto importante de solidariedade e cooperação. A missão é motivo de orgulho para a CEVE, os seus cooperadores e trabalhadores.

Está ainda prevista a partida de mais duas equipas para reforçar o apoio no terreno nos próximos dias.

Famalicão: Em Vila do Conde «é para entrar forte para ganhar» (c/vídeo)

O guarda-redes Lazar Carević fez a antevisão ao jogo com Rio Ave Futebol Clube, da 24.ª jornada da Liga Portugal Betclic, agendado para as 20h30 de domingo, em Vila do Conde.

O titular da baliza famalicense diz que o objetivo é vencer um adversário «de muita qualidade. Temos de entrar fortes para ganhar», avisa.

Chegado na época passada, sente-se «mais tranquilo e com muita confiança. Sinto-me bem, com a ajuda de todos. Quero continuar com bons jogos e boas defesas».

Confira as declarações de Lazar Carević

Famalicão: Grupo Cupertinos tem um novo álbum

O grupo vocal Cupertinos tem um novo trabalho, o quinto da sua coleção discográfica. Depois dos trabalhos dedicados a Manuel Cardoso, Duarte Lobo, Pedro de Cristo e Filipe de Magalhães, em parceria com a conceituada editora Hyperion Records, o grupo dedica o novo registo a Francisco Garro, um dos mais destacados e intrigantes vultos da História e da Historiografia da Música em Portugal.

Garro, protagonista incontornável na transição entre os séculos XVI e XVII, foi Mestre da Capela Real de Lisboa por mais de três décadas, colaborando com Filipe de Magalhães – que o viria a suceder – e publicando, em 1609, dois volumes de obras sacras impressos na tipografia lisboeta de Pieter van Craesbeeck. Estas duas coleções constituem as fontes do alinhamento proposto pelo grupo vocal Cupertinos.

Este álbum – Masses, o Quam Pulchra Es & Cantate Domino — dá continuidade à série inteiramente dedicada à Polifonia Portuguesa e é lançado após mais um ano de intensa atividade do grupo Cupertino. Nesse período, o grupo realizou mais de 20 concertos, incluindo duas apresentações no Wigmore Hall, em Londres. O primeiro concerto, intitulado O Esplendor da Polifonia Portuguesa, foi recebido com grande entusiasmo. O segundo foi transmitido em direto pela BBC, alcançando uma audiência superior a 500 000 pessoas.

O Cupertinos foi fundado em 2009 pela Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Comunhão Pascal dos BV Famalicenses é no dia 22 de março

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Famalicenses cumpre, na manhã do dia 22 de março, a tradicional comunhão pascal.

A eucaristia, na Antiga Matriz, às 9 horas, e a sessão solene, às 10h30, são momentos altos desta cerimónia que começa bem cedo no Quartel Aníbal Alves Oliveira.

Às 7h45, decorre a formatura geral; às 8h15, o hastear das bandeiras, seguida da eucaristia. Às 10h15, tem lugar a receção às autoridades e convidados e, durante a sessão solene, serão entregues condecorações e promoções. No final, às 13 horas, tem lugar o almoço.

Famalicão: Equipa de ciclismo apresentada na Academia

Na tarde deste sábado, o Futebol Clube de Famalicão apresenta a equipa e projeto de ciclismo e BTT. O momento está marcado para as 16h30, no auditório da Academia do clube.
O projeto engloba atletas de diversos escalões e nas diferentes vertentes do ciclismo.

Tiago Ferreira, team manager da equipa, projeta uma temporada «com a ambição de representar, com brio e de forma orgulhosa, o Futebol Clube de Famalicão em todas as provas em a equipa estiver envolvida».
Recorde-se que esta secção está ativa no clube desde 2024.

Foto arquivo

Famalicão: Equipa sub-23 recebe o Benfica em jogo de entrada gratuita para sócios

Na tarde deste sábado, às 15 horas, a equipa sub-23 do Famalicão recebe, no campo n.º 2 do Estádio Municipal, o Benfica. O jogo, da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, é da sétima jornada. Os sócios têm entrada gratuita.

A equipa treinada por Nicola Popovic apenas disputou quatro jogos e soma 8 pontos. O Benfica, com seis jogos, é o terceiro, com 12 pontos.