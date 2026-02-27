Famalicão: Casa das Artes garante financiamento de 800 mil euros para os próximos quatro anos

Até 2029, a Casa das Artes vai receber 800 mil euros para projetos e à apoio à programação. Este financiamento, no valor máximo, foi concedido pela Direção Geral das Artes – Ministério da Cultura, para o quadriénio 2026-2029 e resulta da candidatura do teatro municipal famalicense apresentada no âmbito da Rede de Teatros e Cine-teatros Portugueses.
Os resultados, divulgados esta quinta-feira, atestam a Casa das Artes de Famalicão «como um dos espaços culturais de referência a nível nacional e valida o projeto de gestão e artístico ao longo de 25 anos». O Município, em nota de imprensa, reforça que este financiamento também reflete «um claro êxito das políticas culturais definidas pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e executadas pela Equipa Multidisciplinar de Gestão que, assim, conseguem mais uma via para prosseguir na missão de criação, fruição e apresentação de projetos artísticos e culturais, de todos e para todo».