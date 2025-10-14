Concelho, Cultura

Famalicão: Casa das Artes integra rede europeia dedicada à promoção do cinema para crianças e jovens

A Casa das Artes de Famalicão é membro oficial da European Children’s Film Association (ECFA), a maior rede europeia dedicada à promoção do cinema de qualidade para crianças e jovens.

O reconhecimento surge, precisamente, pelo papel que a Casa das Artes tem tido na promoção da cultura cinematográfica entre os mais novos, através do Close-Up.

E, falando de Close-Up, esta semana arranca a 10.ª edição. No dia 15 de outubro, às 10h00, no Agrupamento de Escolas D. Sancho II, também em Famalicão, estará presente João Lameira.
Na secção Sessões para Famílias, destaca-se “Looney Tunes: Daffy e Porky salvam o Mundo”, com projeção no dia 18 de outubro, às 11h00, na Casa das Artes.

Sobre a European Children’s Film Association – ECFA, foi fundada em 1988, funciona em rede com 161 membros, em 43 países; inclui realizadores, produtores, distribuidores, exibidores, festivais e educadores, todos comprometidos com o fortalecimento da visibilidade, circulação e impacto do cinema infantojuvenil na Europa.

Com a integração na ECFA, a Casa das Artes de Famalicão e o Close-Up pretendem promover práticas educativas e culturais que envolvam os jovens; reforçar as redes nacionais e internacionais de exibição cinematográfica; dar mais visibilidade às iniciativas do Close-Up dentro desta rede.

 

FC Famalicão já vende bilhetes para a Taça de Portugal

A equipa de Hugo Oliveira entra na festa da Taça de Portugal na tarde do próximo sábado O Sporting Clube de São João de Ver é o adversário na 3.ª eliminatória da prova rainha, partida marcada para as 15 horas, no Estádio do Sporting Clube de São João de Ver. Os bilhetes estão à venda na Loja Oficial, sob as seguintes condições:

Bilhete – 5 euros (venda de bilhetes até às 11 horas de sábado); bilhete e transporte – 10 euros (marcação de transporte até às 19 horas de sexta-feira); saída do autocarro às 13 horas.

Famalicão: Denúncia de vandalismo na noite de eleições gera tensão em Pedome

Filipe Abreu, um dos candidatos à Junta de Freguesia de Pedome, recorreu às redes sociais para denunciar um episódio que diz ter ocorrido na noite de domingo, durante os festejos da lista vencedora. Segundo o candidato, uma garrafa de vidro foi atirada contra a parede de um dos quartos da sua casa.

Apesar de os danos materiais serem reparáveis, Filipe Abreu afirmou que o sentimento de insegurança “é mais difícil de apagar”. O candidato lamentou ainda o silêncio da adversária Alexandra, que, segundo o seu relato, testemunhou o incidente e “nada fez”.

Contactada pela Cidade Hoje, a recém-eleita presidente de junta, Alexandra Silva, negou ter assistido ao ato de vandalismo e afirmou que não se revê nesse tipo de comportamentos. Confirmou que seguia na caravana, explicando que a paragem em frente à casa de Filipe Abreu serviu apenas para recolher uma bandeira que teria caído de uma viatura.

Alexandra Silva lamenta que Filipe Abreu tenha recorrido às redes sociais sem antes a contactar para um eventual esclarecimento. Garantiu que vai averiguar o sucedido, de forma a perceber se a garrafa foi lançada por alguém ligado à sua equipa. Ainda assim, sublinha que, mesmo que tal se confirme, é um ato que repudia totalmente e que terá acontecido à sua revelia.

A nova presidente considera ainda as acusações de Filipe Abreu um ataque ao seu bom nome e afirma que pondera agir em conformidade.

Famalicão: Abrem esta quarta-feira as candidaturas a bolsas de estudo para estudantes do Ensino Superior

A partir desta quarta-feira e até 15 de novembro, os jovens universitários residentes no concelho, com idade igual ou inferior a 30 anos, podem submeter as candidaturas às bolsas de estudo, promovidas pelo Município de Famalicão. Devem ser entregues através do site https://bolsas.famalicao.pt/ e mais informações podem ser obtidas junto da Casa da Juventude, através do e-mail bolsasestudo@famalicao.pt ou pelo telefone 252 314 582.

Os estudantes do Ensino Superior, Cursos de Especialização Tecnológica (CET) ou de Cursos Técnicos e Superiores Profissionais (CTeSP) têm de viver no concelho há mais de três anos e têm de estar a frequentar a primeira licenciatura, o primeiro mestrado, o primeiro CET ou o primeiro CTeSP, independentemente do estabelecimento de ensino (público ou privado).

Os candidatos têm de pertencer a um agregado familiar cujo rendimento mensal per capita não seja superior a 60% da remuneração mínima nacional em vigor e não podem reunir património mobiliário no valor superior a 240 x IAS (125.400€), a 31 de dezembro do ano anterior ao do início do ano letivo.

Os interessados devem, também, reunir um conjunto de documentos, como a certidão composição do agregado familiar, o comprovativo da matrícula, a declaração de IRS ou IRC, extrato de remunerações, entre outros. A lista de documentos necessários para submissão de candidatura encontra-se descrita no Portal da Juventude de Famalicão (www.juventudefamalicao.org), onde existe também um ficheiro que explica como toda a documentação pode ser obtida.

Recorde-se que no passado ano letivo, a Câmara Municipal atribuiu 409 bolsas, num investimento que superou os 235 mil euros. O apoio é atribuído pela autarquia famalicense há mais de dez anos.

 

Famalicão: Treinadores famalicenses assumem seleções sub-13 e sub-14 da AF Braga

O comando técnico da seleção masculina sub-13 será assumido por Luís Teixeira, tendo como adjuntos Tiago Salgado e Duarte Baptista e Paulo Soares como treinador de guarda-redes.

Tiago Salgado será o treinador principal da seleção sub-14 e terá como adjuntos Luís Teixeira e Duarte Baptista. Paulo Soares é o treinador de guarda-redes.

Na apresentação das equipas técnicas, que decorreu esta segunda-feira, também foi anunciado que Sónia Silva assume o comando técnico das seleções femininas de futebol e terá como treinador de guarda-redes Duarte Baptista.

Pedro Sousa, presidente da AF Braga, explicou que «as equipas técnicas têm como missão não só escolher os melhores atletas, mas formá-los em competências técnicas e pessoais reforçando o papel do futebol escola, do futebol de valores. Queremos ganhar, mas queremos ganhar a todos os níveis. A educação, a formação, os valores serão sempre mais importantes do que a competição».

Rui Baptista, famalicense que é o vice-presidente para o futebol, deu conta da importância dos atletas e técnicos «sentirem que quando entram em campo representam um distrito cheio de talento, um emblema que representa centenas de clubes e muitos milhares de atletas. Escolhemos equipas técnicas multidisplinares, com currículos vastos, profissionais e desportivos, e educação superior e técnica relevantes».

Famalicão: Bombeiros acionados para fogo em apartamento

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, cerca das 07h50 desta terça-feira, para um incêndio habitacional em Antas, Famalicão.

De acordo com informações do Comando Sub Regional do Ave, o alerta chegou para a Rua do Sr. da Agonia, que foi cortada ao trânsito automóvel para os trabalhos de socorro.

O foco de incêndio, no interior do edifício habitacional, foi rapidamente dominado.

Não há, até ao momento, informação da existência de feridos.

Cidade Hoje atinge recorde de audiência na noite das Eleições Autárquicas

A emissão especial da Cidade Hoje dedicada às Eleições Autárquicas em Famalicão entrou para a história da comunicação local. Durante quase cinco horas de transmissão em direto, a equipa de jornalistas e repórteres acompanhou todos os momentos decisivos da noite eleitoral, com intervenções em estúdio, ligações às sedes de campanha e atualizações constantes e em primeira mão dos resultados.

O público respondeu em força. Mais de 160 mil visualizações foram registadas no Facebook, segundo dados da plataforma Meta Business, com picos de 3 200 espetadores em simultâneo, o que fez da emissão da Cidade Hoje um dos principais pontos de encontro informativo dos famalicenses.

A estes números somam-se ainda as visualizações no YouTube e no Instagram, onde, na rede social da Meta, chegaram a estar a ver a emissão mais de 400 pessoas em simultâneo. A cobertura foi também acompanhada através da emissão online da rádio e pelas frequências FM 94.0 e 104.6. Devido aos milhares de acessos em simultâneo ao site da Cidade Hoje, a plataforma chegou a ficar temporariamente indisponível, pelo que os resultados foram também divulgados diretamente nas redes sociais, de forma a garantir que todos os seguidores tivessem acesso à informação em tempo real e, na maioria das vezes, antes de estar disponível no site do MAI.

O destaque da semana foi também o debate com todos os candidatos à Câmara Municipal, transmitido na passada quinta-feira, o único que reuniu todos os concorrentes, que registou grandes audiências, somando já mais de 80 mil visualizações só no Facebook.

Esta adesão massiva reforça a confiança e proximidade que o público deposita neste órgão de comunicação social.

A Cidade Hoje agradece a todos os seguidores, ouvintes e internautas que tornaram a cobertura da noite eleitoral histórica. E um agradecimento especial também a todos os que, nesta e noutras noites, fazem o mesmo esforço para informar. Cada um à sua maneira, todos contribuem para uma comunidade mais esclarecida.