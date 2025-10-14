Famalicão: Casa das Artes integra rede europeia dedicada à promoção do cinema para crianças e jovens

A Casa das Artes de Famalicão é membro oficial da European Children’s Film Association (ECFA), a maior rede europeia dedicada à promoção do cinema de qualidade para crianças e jovens.

O reconhecimento surge, precisamente, pelo papel que a Casa das Artes tem tido na promoção da cultura cinematográfica entre os mais novos, através do Close-Up.

E, falando de Close-Up, esta semana arranca a 10.ª edição. No dia 15 de outubro, às 10h00, no Agrupamento de Escolas D. Sancho II, também em Famalicão, estará presente João Lameira.

Na secção Sessões para Famílias, destaca-se “Looney Tunes: Daffy e Porky salvam o Mundo”, com projeção no dia 18 de outubro, às 11h00, na Casa das Artes.

Sobre a European Children’s Film Association – ECFA, foi fundada em 1988, funciona em rede com 161 membros, em 43 países; inclui realizadores, produtores, distribuidores, exibidores, festivais e educadores, todos comprometidos com o fortalecimento da visibilidade, circulação e impacto do cinema infantojuvenil na Europa.

Com a integração na ECFA, a Casa das Artes de Famalicão e o Close-Up pretendem promover práticas educativas e culturais que envolvam os jovens; reforçar as redes nacionais e internacionais de exibição cinematográfica; dar mais visibilidade às iniciativas do Close-Up dentro desta rede.