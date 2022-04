Famalicão: Conferência sobre as influências na paisagem

«Mudam-se os tempos, mudam-se as paisagens» é o nome da conferência que vai desenrolar-se no dia 22 de abril, data em que se assinala o Dia Mundial da Terra. A iniciativa inicia-se às 14h30, na Casa das Artes.

A conferência, organizada no âmbito da exposição “Naturalmente Famalicão – Cronologia de uma paisagem”, tem entrada gratuita e está sujeita a inscrição até dia 20 de abril. As inscrições podem ser realizadas através do email casadoterritorio@famalicao.pt.

Segundo a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o encontro pretende «promover a reflexão sobre o conceito de paisagem, os diferentes fatores que influenciam a sua transformação e os impactos para a natureza e para as populações». A conferência visa ainda explorar «as principais mudanças ocorridas ao longo do tempo e até à atualidade, e o que se pode esperar da paisagem do futuro».

A sessão começa pelas 15 horas, com três reflexões dirigidas por Vasco Flores Cruz, ecólogo e coordenador científico da exposição “Naturalmente Famalicão – Cronologia de uma paisagem”, por João Tereso, biólogo, arqueólogo e investigador no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, da Universidade do Porto (CIBIO-UP), e por Paulo Farinha Marques, arquiteto paisagista e professor na FCUP – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Pelas 16h10, decorre um debate moderado por Manuela Araújo, chefe da equipa multidisciplinar de gestão do Parque da Devesa.

Entre as 16h40 e as 17h15, os participantes vão dirigir-se até ao Parque da Defesa onde, pelas 17h45, está marcada uma visita à exposição «Naturalmente Famalicão – Cronologia de uma paisagem», patente na Casa do Território. O programa da conferência termina às 18h15 mas pelas 19 horas, acontece a inauguração de “Ecos”, uma instalação artística criada no âmbito da iniciativa Jardim Orizuro, pela Companhia de Música Teatral, no Município de Vila Nova de Famalicão.