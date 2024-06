Famalicão: Casa das Artes prolonga exposição de Constança Araújo até ao final de julho

Os 50 anos da Universidade do Minho (UM) vão ser sublinhados nas comemorações do 39.º aniversário da elevação de Vila Nova de Famalicão à categoria de cidade. A sessão está marcada para o dia 9 de julho, pelas 18h15, com a tradicional sessão solene de atribuição dos galardões municipais.

A instituição universitária, criada em 1973 e cuja Comissão Instaladora tomou posse em fevereiro do ano seguinte, é a proposta do executivo municipal para receber a Medalha de Honra da Cidade, o mais alto galardão municipal.

Para a atribuição desta distinção, Mário Passos dá conta «do papel essencial da Universidade do Minho no desenvolvimento do concelho» e da «relação de cooperação estreita» que tem mantido com o Município e com as diversas entidades do território. O presidente da Câmara Municipal fala de «uma instituição fundamental na região, uma importante referência nacional e um parceiro reconhecido no panorama europeu e global».

A lista dos homenageados é analisada na manhã desta quinta-feira, na reunião do executivo municipal. É composta por 12 individualidades e 8 instituições que se destacaram e ainda se destacam nas mais diversas áreas, bem como cerca de 40 presidentes das Juntas de Freguesia que ainda não foram agraciados com os Galardões Municipais e que exerceram a sua missão cívica no mandato 1977-1979, iniciado na sequência das autárquicas de 1976, as primeiras do regime democrático.

Mário Passos entende que «é da maior relevância prestar uma homenagem merecida aos homens e às mulheres que serviram as comunidades locais do nosso território. Homens e mulheres que foram verdadeiros pioneiros do Poder Local democrático» e que vão agora ser agraciados com a Medalha de Mérito Municipal Autárquico.

Com a Medalha de Mérito Municipal Cultural serão distinguidos o editor das Edições Humus, Rui Fernão de Magalhães, o alfarrabista Rui José Carvalho de Faria Araújo, o intérprete de guitarra portuguesa, autor e compositor Carlos Macedo e o compositor grego radicado em Famalicão Dimitris Andrikopoulos.

Recebem a Medalha de Mérito Municipal Desportivo o navegador de ralis e todo-o-terreno, Filipe Martins, o atleta da Associação Figueiredo’s Runner’s and Friends, Joaquim Figueiredo e o árbitro João Pinheiro, recentemente eleito melhor árbitro da Liga Portuguesa de Futebol na época 2023/2024. João Cerejeira, professor e investigador na área da Economia e colaborador do Jornal Cidade Hoje, vai receber a Medalha de Mérito Municipal de Ciência.

O estilista Gonçalo Peixoto, Ana Patrícia Correia, que em 2023 recebeu o prémio “Chef Pâtissier”, atribuído pela Academia Internacional da Gastronomia, a centenária “Elétrica”, o empresário e consultor Joaquim Rui de Castro Manita e as empresa Xavier’s, Macedo & Macedo e Ribeiro & Antunes, que este ano celebram o seu 50.º aniversário, vão receber a Medalha de Mérito Municipal Económico.

A Medalha de Mérito Municipal de Benemerência será entregue a Carlos de Sousa, da Casa da Memória Viva, a ACIP – Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social (25 anos), o ACB – Associação Cultural Beneficente e Desportiva dos Trabalhadores do Município (25 anos) e o Centro Social e Paroquial de Avidos (25 anos).

Sobre os 39 anos de cidade, Mário Passos diz que «Famalicão continua a trilhar um caminho de desenvolvimento e prosperidade», sublinhando que há «muitos e bons motivos para celebrar a nossa cidade, o nosso território e para celebrar os famalicenses que diariamente dão o seu contributo para projetar Famalicão como um dos maiores concelhos deste país».