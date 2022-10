Famalicão: Casa de Camilo celebra centenário com nova exposição

A Casa de Camilo é museu há cem anos, uma data comemorada a 15 de outubro com uma nova galeria onde pode ser vista a exposição “Camilo, Amores e Humores”.

A mostra, produzida pela Casa de Camilo e com projeto museográfico da autoria de Francisco Providência, divide-se em três eixos, sendo um deles dedicado ao projeto “Camillo – Rotas do Escritor”, uma rota literária em torno do património vivencial, literário e arquitetónico camiliano.

A abertura da exposição ao público aconteceu no passado sábado, 15 de outubro, no segundo dia dos Encontros Camilianos, e marcou a apresentação da casa de Seide São Miguel como o espaço sede deste projeto turístico-cultural que, para além de Famalicão, conta ainda com o envolvimento de outras instituições e cidades do norte do país com forte ligação histórica ao romancista, como Braga, Porto e Ribeira de Pena.

«A dimensão camiliana sai mais enriquecida e valorizada. Esse é o objetivo principal de todas as ações e projetos que implementamos sobre a vida e obra de Camilo, como é o caso do projeto “Camillo – Rotas do Escritor” que hoje enaltecemos com a apresentação deste espaço que vale muito a pena conhecer», referiu a propósito o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

«Seja através da rota, de exposições, dos encontros camilianos, dos roteiros, seja do que for, a nossa missão é continuar a apresentar motivos renovados para que as pessoas nos continuem a visitar», vincou o diretor da Casa-Museu, José Manuel Oliveira,

Recorde-se que esta foi a sexta edição dos Encontros Camilianos. Promover o debate e a reflexão interdisciplinar em torno das temáticas camilianas, contribuindo para a melhor promoção e divulgação da vida e obra de Camilo Castelo Branco, é um dos grandes propósitos da iniciativa que decorreu entre sexta e sábado, no Centro de Estudos Camilianos.