Famalicão: Casa do Artista Amador (Louro) é inaugurada no dia 2 de outubro

No passado sábado, comemorou-se o Dia Mundial da Segurança do Doente, este ano com o tema “Segurança da Medicação” e, em Famalicão, o Centro Hospitalar do Médio Ave fez questão de assinalar este dia, dada a sua importância e, também, para sensibilizar profissionais e utentes.

Durante a semana as fachadas dos edifícios do CHMA foram iluminadas com a cor laranja, cor oficial definida pela OMS. Foram, ainda, criadas informações de educação para a saúde, disponíveis no site do CHMA e nas TV’s das salas de espera.

Esta causa uniu todos os profissionais que envergaram, simbolicamente, T-shirts alusivas ao dia.