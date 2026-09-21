Esta sexta-feira há concerto marcado pelas 22h00, na Casa do Artista Amador, com o regresso de Barbarella e o seu Pop Soul/Intimista em palco. A artista assume uma nova fase onde começa a dar voz às suas próprias criações. A entrada tem um custo de 10 euros.

No sábado, há concerto também a partir das 21h30, com dois nomes fortes do Rock/Hard Rock, os Triggered Zone e os Clóvis Brown, ambos vindos da cidade do Porto. A entrada tem um custo de 7 euros.

No domingo, pelas 16h00, é tempo de celebrar mais um aniversário de Francy com um tributo que vai reunir amigos, churrasco e uma Jam Session, com histórias para contar e música para tocar. A Casa do Artista Amador convida o público a trazer as fotografias que tenham com o cantor para contruir uma exposição feita de memórias.

Para mais informações e reservas, contacte 969 489 422.