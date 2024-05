Famalicão: Casa do Empresário da ACIF abre os jardins a mais de 30 marcas da região

Famalicão: Outeirense e Landim estão na final four do Concelhio de futsal

O Landim e o Outeirense já estão na final four, falta conhecer as outras duas equipas que vão ao pavilhão municipal, entre 7 e 10 de junho, discutir quem será o próximo detentor da Taça Concelhia em seniores da temporada 2023/2024.

No único jogo entre duas equipas primodivisionárias, o Outeirense venceu o Mal por três golos sem resposta, apesar de ter rondado várias vezes a baliza. O Landim também venceu, mas não teve tarefa fácil para derrotar o campeão da 2.ª divisão, o Esmeriz. O jogo foi tão equilibrado que o vencedor só foi encontrado através da marcação das grandes penalidades. O Landim foi mais eficaz e, depois de assegurar a manutenção na 1.ª divisão, vai agora ter a possibilidade de alcançar a taça rainha da AFSA.

As outras duas equipas finalistas vão sair dos embates entre Pedome e Louredo e da Acura com o Riba d´Ave HC. Jogos que estão marcados para o próximo sábado.

Lousado e S. Martinho discutem vaga na 1.ª divisão

Na divisão secundária, a derradeira jornada confirmou a equipa do Lousado como terceiro classificado, o que lhe vai permitir disputar com o S. Martinho, a duas mãos (a primeira disputa-se já este sábado, em S. Martinho às 18h30), o lugar que resta na 1.ª divisão. O Lousado só dependia de si para terminar no terceiro lugar e não facilitou, ao vencer o Novais por 4-0. O Lousado somou 42 pontos; o Novais terminou em 5.º lugar com 33 pontos.

A Jasp (4.º com 38 pontos), que ainda poderia chegar ao terceiro posto derrapou em Gondifelos, perdendo por 3-2 para o Miradouro (último classificado, com 7 pontos).

O campeão Esmeriz (53 pontos) folgou nesta jornada. O Riba d´Ave HC, que já tinha subido de divisão na jornada anterior, fez a festa perante os seus adeptos, carimbando o feito com uma vitória sobre o Gavião, por 3-2. O Riba d´Ave HC foi segundo (48 pontos), já o Gavião concluiu a prova em 10.º, com 16 pontos.

A Adere empatou com a Flor do Monte, a 3 bolas. A equipa de Seide foi 6.ª classificada (com 22 pontos), enquanto a Flor do Monte terminou o campeonato no 8.º lugar, com 20 pontos, os mesmo do Louredo (7.º) que encerrou a prova com uma vitória diante da Arpo (5-4), atual 9.ª classificada com 18 pontos.

Veteranos: o campeão Cajada empata na última jornada

Nos veteranos, já com o título na mão, o Cajada empatou na última jornada com o Grac (4-4), que assim consolidou a segunda posição, com 58 pontos. O Pedome (3.º com 55 pontos) foi a Gavião vencer o Bairrense, por 1-4. A turma do Bairro S. Vicente terminou assim o campeonato na 12.ª posição, com 11 pontos.

A Oliveirense perdeu na última jornada em Avidos, diante da Acura (6-2) mas não colocou em causa o 4.º lugar, com 50 pontos. A Acura ficou em 6.º lugar, com 35 pontos, os mesmos pontos do S. Mateus (5.º classificado) que na última jornada venceu o Barrimau, por 6-0, sendo que a equipa de Calendário ficou em 11.º lugar, com 11 pontos.

Na partida entre o 7.º e 8.º classificados, respetivamente, Lameiras e Covense, resultou um empate a 4 bolas. Isso significa que as Lameiras terminaram o campeonato com 33 pontos, enquanto o Covense somou 31 pontos.

A Outeirense folgou nesta jornada e terminou o campeonato na 9.ª posição, com 30 pontos. Por fim, O Esmeriz recebeu e venceu o 1.º de Maio, por 6-3. A equipa de Esmeriz ficou na 10.ª posição, com 24 pontos; enquanto o 1.º de Maio foi último, com 8 pontos.