São 63 mil luzes led inseridas em diversas figuras e estruturas natalícias que, este ano, vão iluminar a ‘Casa do Natal Encantado´, em Vale S. Martinho. Um ponto de atração para miúdos e graúdos que podem também contemplar um presépio de nove metros quadrados que conta a história do nascimento do menino jesus com figuras em movimento que dão vida à tradição do natal.

Tudo começou há quatro anos, pelas mãos do João, que ganhou o hábito de iluminar a casa e assim criar boas memórias em família. Com o passar do tempo, o investimento aumentou e o local tornou-se cada vez mais atrativo dentro e fora da freguesia.

A ‘Casa do Natal Encantado’ vai abrir portas à comunidade no dia 28 de novembro, pelas 18h00, na Avenida Padre Manuel da Costa Rego, na freguesia de Vale S. Martinho, um momento que vai contar com a atuação musical do Grupo Coral Juvenil de Vale S. Cosme e várias surpresas à mistura.