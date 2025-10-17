Famalicão: Casa do Pessoal do Hospital proporciona Torneio de Padel Solidário

A Casa do Pessoal do Hospital Distrital de Vila Nova de Famalicão (IPSS) organizou, no dia 11 de outubro, um Torneio de Padel Solidário, que decorreu nas instalações do SettePadel.

Mais do que uma competição desportiva, o torneio teve como principal objetivo a angariação de fundos para a requalificação e modernização de uma das salas do pré-escolar do infantário gerido pela Casa do Pessoal.

Segundo a direção, esta remodelação representa «um passo importante no compromisso da instituição com a infância e a educação, proporcionando um espaço mais seguro, confortável e estimulante para as crianças».

Além do convívio, os responsáveis dizem que o encontro refletiu o espírito de união e colaboração que se sente entre os sócios da Casa do Pessoal e os profissionais da ULSMAVE. Esta iniciativa é considerada «uma oportunidade para promover hábitos de vida saudáveis e fortalecer os laços entre colegas de trabalho, fora do ambiente hospitalar».

A Casa do Pessoal agradece a todos os que participaram e contribuíram para o êxito deste evento, desde os atletas que competiram com entusiasmo até às entidades parceiras e patrocinadores.