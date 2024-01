Famalicão: Casa do Povo de Lousado apresenta agenda até maio

A Casa do Povo de Lousado tem agendadas várias iniciativas para os próximos meses. O tradicional torneio de bilhar, inter-sócios, arranca já no dia 21 de janeiro e termina no dia 25 de Abril. A competição no bilhar livre e “snooker” culmina com o habitual jantar/convívio. Em março, no dia 16, disputa-se o 3º Torneio António Fontes, em Ténis de Mesa. As inscrições são livres e há treinos abertos à comunidade, todas as quartas-feiras, pelas 21 horas.

A cultura estará presente no dia 13 de abril com a Associação Cultural de Vermoim a apresentar uma peça de teatro. A receita desta atividade solidária reverterá na totalidade para as obras de beneficiação da Casa do Povo.

O 2º Torneio de Damas, António Dâmaso, no dia 25 de maio, inserido no planeamento nacional da Federação Portuguesa de Damas, trará, novamente, os melhores de Portugal.

A Casa do Povo mantém o espaço de convívio para sócios e amigos, aos domingos de manhã, entre as 10:00 e 12:00, no salão nobre. Estão disponíveis o bilhar de snooker e livre, as damas e ainda a diversa leitura regional e nacional.