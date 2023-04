Famalicão: Casa do Povo de Lousado celebra 86 anos com campeonato de bilhar, missa e teatro

João Azevedo, no snooker, e Adriano Mendes, no livre, foram os vencedores do já tradicional campeonato de bilhar promovido pela Casa do Povo de Lousado e que decorreu no feriado de 25 de Abril. O torneio registou a participação de trinta e dois sócios e contou com a presença do vereador do Desporto, Cultura e Associativismo da Câmara Municipal, Pedro Oliveira.

No lanche/convívio de encerramento, com a participação de patrocinadores do evento e entidades oficiais, destaque para a presença do executivo da Junta de Freguesia, liderado por Jorge Ferreira. Neste momento foram entregues os troféus aos vencedores e brindes de participação a todos os bilharistas.

No dia 27 de abril, dia do 86º aniversário da instituição, realizou-se uma missa por todos os sócios falecidos.

Este sábado, dia 29 de abril, houve teatro com a peça “Procura-se Morto… ou morto“, do Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim. Com a casa cheia, a receita reverteu para a remodelação total do palco da Casa do Povo.

Na foto: José Mesquita (presidenta da Casa do Povo de Lousado), João Azevedo (vencedor do snooker), Jorge Ferreira (presidente da Junta de Freguesia de Lousado) e Adriano Mendes (vencedor do bilhar livre).