As próximas atividades da Casa do Povo de Lousado prometem, com é tradição, animação e convívio. No próximo sábado, tem lugar a “Tarde de Sueca”, em renovada edição, seguindo-se o tradicional lanche. O teatro regressa com a comédia “A vida no condomínio”, do Grupo Sem Pés Nem Cabeça, de Delães, e estará em cena na tarde de 25 de outubro, numa iniciativa apoiada pela Câmara Municipal de Famalicão e Junta de Freguesia de Lousado. A entrada é livre!

O dia 7 de novembro, “Dia do Associado”, inicia-se com o 1º Torneio de bilhar em pares e, ainda, os habituais torneios de sueca e damas. No final, realiza-se o magusto de São Martinho, reservado a sócios e com marcação antecipada.

A Casa do Povo mantém o espaço de convívio entre sócios e amigos, aos domingos de manhã, entre as 10:00 e 12:00, no salão nobre. Estão disponíveis o bilhar de snooker e livre, as damas e ainda diversa leitura regional e nacional.