Famalicão: Casa do Povo de Lousado com várias iniciativas a decorrer ao longo do mês

No passado dia 1 de maio, a Casa do Povo de Lousado concluiu o seu habitual Campeonato de bilhar livre e snooker. Uma iniciativa que contou com a participação de trinta e quatro sócios e que terminou com a vitória de Jorge Azevedo no snooker e Miguel Matos no bilhar livre.

Pedro Oliveira, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Famalicão, marcou presença no evento e ainda reuniu com a Direção da Casa do Povo, no âmbito do apoio a conceder para ajudar na pintura total do edifício da associação.

O convívio de encerramento contou ainda com o executivo da Junta de Freguesia de Lousado e o Presidente da Casa do Povo, José Mesquita.

Outras atividades estão já a ser preparadas para este mês de maio. No dia 17, o anfiteatro da Casa do Povo vai receber a peça “Aqui & Agora”, do Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim. A comédia tem um cariz solidário, revertendo toda a receita para a pintura do edifício da Casa do Povo de Lousado.

Entretanto, todos os domingos de manhã, entre as 10h00 e as 12h00, a Casa do Povo de Lousado mantém em funcionamento o espaço de convívio entre sócios e amigos.