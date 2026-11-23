Esta sexta-feira, o Salão Nobre da Casa do Povo de Lousado vai acolher a Noite do Conto e da Poesia, pelas 21h30, com a participação da Lousadense Sandra Escudeiro e animação a cargo de Pedro Fernandes.

Uma iniciativa organizada pelo Gabinete de Cultura da Câmara Municipal de Famalicão, com apoio da Junta de Freguesia.

A Casa do Povo de Lousado mantém o espaço de convívio entre sócios e amigos, aos domingos de manhã entre as 10h00 e as 12h00, no salão nobre. Estão disponíveis o bilhar de snooker, as damas e leitura regional e nacional.